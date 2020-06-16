遊大潭水塘 賞古蹟掃悶熱

由渣甸山走向畢拿山途中，會見到停產的畢拉山石礦場（圖左），加上開揚景觀，令人忍不住打卡留影。（黃志東攝）

大潭水塘群中，碧水配石橋，環境幽靜，是放空及打卡的好地方。圖中大潭篤水塘石橋是古蹟之一。（黃志東攝）

【明報專訊】夏日炎炎，對於山友來說，最佳消暑良方當然是揀選有「清涼」感覺的路線，在綠林中享受天然清風。今次有山藝教練張志輝（Paul），帶我們由黃泥涌水塘花園出發，登上渣甸山看維港開揚景，再去大潭水塘群感受清涼氣息，一掃悶熱之氣。

Paul是中國香港攀山及攀登總會的運動攀登及山藝教練，他去年成功登上珠穆朗瑪峰及洛子峰，近期更成為「kill標王」（山頂的標距柱打卡），4月時以13天的時間「征服」本港100座山。但創下佳績的他，不忘寄語山友在標高柱影相時，避免聚集及長時間逗留，以免影響測量工作。

Paul走遍全港多區山頭，熟悉本港山路，今次他推介港島區的路線，「此區的路線大多容易到達，而且撤退點較多，路况清楚明顯，新手也易應付」。我們相約港鐵灣仔站集合，之後步行往聯發街（皇后大道東）巴士站坐6號巴士，約20多分鐘便到黃泥涌水塘花園站，下車後正式起步。

黃泥涌水塘 變身划艇公園

一行人隨大潭水塘道、黃泥涌水塘花園的路標方向行，約5分鐘便到達首個checkpoint：黃泥涌水塘花園。水塘於1899年建成，但於1986年改建成為划艇公園，而水塘內的3項設施——水壩、水掣房及溢流口，已被列為法定古蹟。

之後我們沿大潭水塘道前行，緩緩往上，直至見到寫有「衛奕信徑」及「港島徑」的大型路牌，轉入去踏上梯級，沿港島徑第5段前行。Paul指出，今次行程要登上2個山峰，分別是渣甸山及畢拿山，中途有上有落，但幸好兩段上山路段的路况良好，慢慢行不難完成。

渣甸山觀維港 畢拿山賞山水

沿梯級往上行約40分鐘，見到標高柱代表已到達第2個checkpoint：渣甸山。Paul指此處有個開揚位置，可飽覽維港兩旁的繁華城景。眾人雖然行得有點氣喘，但看見眼前美景，便覺得剛才所花的腳骨力沒有白費，即時打卡一輪。

隨後繼續沿港島徑第5段前行，這段路以下梯級為主，沿路景觀開揚，可遠眺畢拉山石礦場（1991年停產）及大潭水塘群，山水景色，令人心情舒暢。徐徐前行，不知不覺來到渣甸山北引水道的指示牌。Paul提醒大家開始登上畢拿山，跟隨大風坳的路標方向上爬約20分鐘，便到達畢拿山頂的觀景台，這處可俯瞰大潭水塘群，青山綠水，風光秀麗。我們欣賞過後，繼續行程，約10多分鐘便到大風坳涼亭，涼亭附近有齊石櫈、野餐設施，更有洗手間，眾人行得一身大汗，正好可以洗洗臉，讓身體涼快一點。

稍事休息後，我們向港島徑第6段前行，再駁回大潭水塘道。這段以石屎路為主，兩旁有樹蔭，感覺舒適輕鬆，當見到開揚水塘景，即已到達第3個checkpoint：大潭水塘群。Paul指整個水塘群分有上水塘、副水塘、中水塘及大潭篤水塘，統稱為大潭水塘群。根據資料，當中有22項建築物被列為古蹟，例如大潭上水塘水壩及大潭篤水塘石橋，都是值得留影的景點。

遊大潭22古蹟 古色石橋打卡

大潭水塘群的景色之美，早已在山界享負盛名，但聞名不如見面，我們望到碧綠水塘，加上帶有古典美感的石橋等建築，清幽恬靜，實讓人暫忘煩惱，放空心靈。欣賞過後，Paul帶我們向大潭篤水塘水壩進發，於大潭郊野公園南門外橫過馬路後，再踏上大潭水塘道，向大潭篤村方向前行，約20分鐘左右便到水壩。

我們近距離觀看大潭篤水塘水壩，感覺相當有氣勢，而這處經常有龍友來拍照留影，我們來到當然也要瘋狂影相。之後，一行人原路折返至大潭郊野公園南門對出的車站，離開時可乘搭14號巴士往筲箕灣及西灣河，又或者乘搭16X或16M小巴往港鐵柴灣站。

■行程

全長：約10公里 需時：3小時（不連拍照休息）

交通：去程：6號巴士往黃泥涌水塘花園站

回程：14號巴士往筲箕灣及西灣河，或16X/16M小巴往港鐵柴灣站

◆起點：黃泥涌水塘花園巴士站（圖）→5分鐘→

→ (1)黃泥涌水塘花園→50分鐘→

→ (2)渣甸山→30分鐘→ 畢拿山觀景台 →15分鐘→ 大風坳涼亭→20分鐘→

→ (3)大潭水塘群→1小時→ 終點：大潭篤水塘水壩

■ 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■有片睇，水塘消暑遊 山頂看維港：bit.ly/2YIjwpl

文：許朝茵

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com