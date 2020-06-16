行山貼士：雙手叉腰上梯級 側步行落山

【明報專訊】Paul熱愛行山、攀石及越野跑，經常跑上各大山頭，今次他分享了上落山的技巧。

大踏步上山更易疲倦

先說上山，他提醒新手別以為大踏步，甚至跨步上樓梯，便是省時慳力的方法，其實這樣反而更易疲累，「大步提腳時會消耗較多體力，應該要碎步上山，因為步幅細，有助減輕下肢肌力負擔」。

他又提到姿勢很重要，上梯級時可雙手叉腰，幫助上身挺直，有助保持呼吸暢順，因上山時較費力，需要攝取更多氧氣，否則氧氣不夠，更易令人疲累。另一方面，他強調上梯級時要全掌踏上梯級，「因為只用前腳掌上梯級，發力點會集中在小腿上，增加小腿肌力負擔，全掌踏則可動用下肢其他肌肉一起發力，自然較不易疲累」。

落山方面，他指重心應微微向後，因為即使失足也不會滾向前，而是向後「坐低」，減低受傷風險。不過，落山會令膝關節承受更多壓力，如開始感到雙膝痠軟，可改為側身下山，減低膝關節承受的壓力，他建議左右兩邊輪流打側，以免其中一隻腳過度疲累。他補充，新手嘗試側身落時最好逐級逐級落，若左右腳交叉前行，有絆倒風險。

最後他提醒，有些初哥落山時會擔心失平衡，表現緊張，但這樣會消耗更多體能，身體應盡量放鬆，減少不必要的體力消耗。