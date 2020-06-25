「聰明」酒店享單車樂 最啱活力一族

用平板電腦便可輕鬆控制全房的冷氣、燈光和電視頻道。（黃志東攝）

【明報專訊】位於沙田石門的帝逸酒店（Alva）是新鴻基地產旗下最新「帝」系酒店項目，自去年底開幕以來，焦點多集中在長期爆滿的Alva House自助餐上，其實酒店的住宿設施也十分適合年輕一族。

水療淋浴 散發香氣

首先，酒店擁有一套智能系統，包括酒店大堂的自助入住登記專櫃，讓住客自行辦理入住或退房手續，甚至可於手機上收到智能房卡，非常方便。當然，大家亦可選擇傳統實體房卡。其次，透過房內的平板電腦，便可輕鬆控制冷氣、燈光和電視頻道，而平板電腦更設有智能電視頁面，超過60條本地及國際頻道如滑手機般一目了然。值得一提的是每間浴室均提供「優質水療淋浴系統」，開啟花灑時，會嗅到淡淡的薰衣草或檸檬香氣，淋浴產品更有日間和晚間兩種氣味選擇。

至於酒店設施同樣迎合潮流，大堂備有電腦、附充電插的共享工作空間；酒店頂層則有健身室及恆溫泳池。由於酒店毗鄰城門河，附近又有單車徑和歷奇單車場，所以住客可以免費借用3款不同大小型號的單車，自由享受戶外運動之樂！

多款住宿套餐中，均包括提供不同餐廳的早餐或晚餐。先說位於酒店頂樓泳池旁的日本餐廳源峰，由日籍廚師主理，主打壽司、Omakase和爐端燒，落地玻璃大窗設計可一覽無遺附近景觀，室外平台更有多個特色座位。2樓的中菜廳逸軒則提供多款中式佳餚，精選菜式包括片皮鴨、松露帶子炒飯及黑松露燴原隻花膠筒等。大堂的PitStop則是個提供健康飲品及輕食的消閒放鬆休息站。即使足不出酒店，早、午、晚餐都能輕鬆解決。

■帝逸酒店「一逸嚐樂住宿優惠」

日期：即日至9月30日

價錢：$1500起（2人1房價錢），另收加一

內容：

．標準客房1晚住宿，延遲退房至下午1:00

．Alva House雙人自助晚餐

．免費借用酒店提供之單車等

地址：沙田源康街1號

查詢及訂房：3653 1188