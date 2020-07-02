坐豪車 穿復古裝 頂級之旅 重遇舊香江

香港半島酒店推出「We Meet Again 重逢‧香江」，除住宿餐飲外，亦提供多達8個體驗活動給住客參加，其中一項是住客可穿上酒店提供的旗袍及唐裝，以復古打扮在酒台內外打卡留念。（黃志東攝）

【明報專訊】以往一群活力十足的young old，一直是香港旅遊業的柱躉。什麼郵輪假期、東西歐遊，甚至珠三角美食遊，他們總是不論遠近，熱烈參與；直至新冠疫情爆發，全球封關，大家唯有乖乖留港。近期，不少本地酒店推出staycation住宿套餐，一口價包住宿餐飲，甚至提供多項體驗活動，「哥哥姐姐」們甚至可以乘搭豪華轎車到達全港最具代表的酒店，更可穿上懷舊服飾在充滿古典色彩的酒店內珍貴留影。

近期要數最hit的潮流熱門字，相信一定是staycation。坊間大大小小酒店均推出staycation住宿套餐，連香港半島酒店亦推出「We Meet Again 重逢‧香江」住宿假期。半島酒店的名字，相信是不少人心目中的神級酒店，一直以來只可遠觀，不會到訪。今個夏天適值酒店推出優惠，2人房每晚房租只需$3880，就可享受這間充滿歷史的頂級酒店。入住當日，酒店會派出司機駕駛豪華轎車到客人住處，接載到酒店，單是這個「威威」體驗，就已經值回票價。乖仔乖女是時候上網預訂，一家大小來一趟特別之旅吧！

除了乘坐豪華轎車，酒店亦安排「香港‧半島‧愛在八方」8項不同活動，大家可以在8項活動中選擇1項，於入住期間參與。作為一間超過90年歷史，被評為一級歷史建築的酒店，一事一物都有自己的故事，在「愛上時裝與文化：窺探流金歲月的動人輪廓」活動裏，酒店提供多款旗袍及唐裝，更備有手袋、扇子及披肩作配搭。「哥哥姐姐」們可以挑選心水服飾，以一身復古造型，在新古典主義及巴洛克風格建築的酒店大堂、樓梯，甚至外貌前留下古典優雅的一面，也不失為一次歲月的見證。不過，要注意的是，這些服飾背部以中空設計及附有繩子來固定衣服和調節鬆緊，以配合不同身形人士，因此穿上後有如圍裙般，最好先預備打底衫褲。

私人烹飪班 學做朱古力、糕點

當然作為擁有香港多間高級食府的酒店，美食體驗自然是其中一個大受客人歡迎的活動，「愛上美食：半島私人烹飪班」，便有製作朱古力、點心及糕點3種體驗活動，大家可以3選1，走進酒店內各間食府的廚房重地，了解美味來源。香港半島酒店集團行政總廚曾福賢指出，這些烹飪班屬體驗性質，教的菜式不會太複雜，每班時間約為40至45分鐘。「因為想讓客人有時間使用酒店內其他娛樂設施，所以每班時間不會太長，但從中可以學到一些小技巧，也提供食譜予客人，讓他們回家後自己炮製。」他又說，3個烹飪體驗班中，以朱古力製作最受歡迎。看到我們兩個銀髮模特兒Lilian和Dave製作「朱古力棒棒糖」，就知道有幾好玩。兩人甫入廚房，看到各式食材已蠢蠢欲動，對導師所教的每個步驟，也用心去做，特別是最後一環，以小糖果為朱古力點綴時，他們不停把糖果撒在朱古力上，玩得不亦樂乎。

專人帶領 欣賞古董Leica相機

烹飪、影靚相這些體驗偏向女性的興趣，因此酒店亦準備了「愛上藝術：浮光掠影攝下回憶」活動。酒店精品廊的f22攝影空間剛於今年開幕，這裏既是一間專門售賣古董Leica相機的店舖，也有著名Leica相機收藏家兼老闆蘇彰德多年蒐集回來的心血非賣品，他表示，參與體驗的客人可在專人帶領下欣賞這些珍貴的古董及非賣品相機，而「老友記」看見各式古董相機，會有「重逢」及「再會」的熟悉感覺，也可和f22攝影團隊交流心得。整個體驗的重頭戲，就是用上丹麥飛思（Phase One）相機系統中像素最高的相機，為住客拍攝人像照。這個相機能輸出達1.5億像素。蘇彰德表示最大好處是圖片細緻度高，可放大至大廈外牆的海報大小，而且顏色還原度也夠高，店內會預備好燈光設備，讓體驗者如在影樓拍照一樣。

若各位「哥哥姐姐」是動感一族，想在假期中出一身汗，可參加「愛上自己：於青空下揮灑汗水」，水療中心總監林佳汀指出，這個體驗包括各種活動，如瑜伽及核心肌肉訓練等，有助強化及伸展身體肌肉及關節，有益身心。而這個體驗的最大亮點就是，可以在健身中心的陽台面對無敵維港開揚靚景，相信做運動時也會特別起勁。不過，要提提大家，活動只於周六下午4時舉行。

至於其他4個體驗，包括到太平山凌霄閣的摩天台428欣賞維港景色、於酒店的特別場地欣賞中外經典電影、參觀酒店樓頂的直升機停機坪，甚至可參與義工活動，協助酒店準備慈善餐膳。想多玩一項體驗，可以半價預訂第2晚住宿，來一個3日2夜的悠閒假期。

■香港半島酒店「We Meet Again 重逢‧香江」

房價︰$3880起（2人1房，另收加一）

包括：房間1晚、每房每晚2名客人享用早餐、24小時彈性入住及退房時間、1項「香港‧半島‧愛在八方」體驗、單程豪華轎車接送、入住期間享有500元餐飲、酒吧或半島水療禮遇、入住後6個月內可享有500元餐飲、酒吧或半島水療禮遇等。優惠期至8月30日

註：只適用於持有香港居民身分證人士

網址︰peninsula.com/WeMeetAgainHK

文：許朝茵

模特兒：Dave、Lilian（老正工作室）

編輯/王翠麗

美術/ 謝偉豪

電郵/ lifestyle@mingpao.com