小手作藏大心思 重重機關送愛意

自由發揮——材料都保留原始木色，讓客人隨喜好繪上自己喜愛的顏色。以木屋造型的加濕器humidifier wood cabin為例，除了砌屋頂和門窗的步驟需依足程序製作外，小木屋的顏色、窗框款式等全都可以自由發揮，令禮品變得更有原創味、個人化。（黃志東攝）

【明報專訊】抗疫時期，生日派對飯局可免則免。若想為心愛的人慶生，又或者要慶祝特別日子，其實不一定要排筵席。所謂「禮輕情意重」，簡簡單單送他／她一份獨一無二的手作禮品，可能帶來更大的驚喜。若然你自問手藝不精，坊間有一些工作坊，提供原材料、導師指導，只需大約兩小時，便能教你做出一份充滿個性的禮物。

註：因應疫情影響，本版介紹工作坊的開班情况以官方公布為準。

活在忙碌的都市裏，如果有朋友願意花時間、花心思，親手做一份禮物給你，這份情誼的確應該加倍珍惜。手工藝店WeMakeGift就是抱着這個宗旨而成立，教授客人製作各款特色小禮物，送給另一半、好朋友或者父母，希望無論是送禮者製作禮物的過程，或是收禮者打開禮物的一刻，也能感受到箇中喜悅。

大部分時間一對一教學

創辦人Annie Leung曾在美國修讀美術，回港後從事marketing工作，發現很多客戶都會要求一些禮品設計方案，「近年很流行CRM（customer relationship marketing），很多品牌都希望與他們的VIP有緊密的聯繫，我第一個project便是與商場合作，於母親節活動中舉辦手製蕾絲后冠工作坊，讓參加者把這份禮物送給媽媽」。工作背景令她清楚現今客人的需要，加上自言怕悶，所以之後便開設了小朋友手作藝術課程；去年再於銅鑼灣皇室堡開店，設計不少特色產品，除了自用，用來送禮亦非常適合。當客人在網上或現場挑選禮品後，便可預約在店內跟導師邊學邊做，大部分時間都可享受一對一教學，或自組小班上課。

專人設計手作 「雲朵」閃電下雨

這裏的禮品並非一般「手作仔」，而是可以加入個人特色的擺設、紀念品或日用品。例如可自訂英文名字的霓虹燈裝飾、繡上名字的草帽等。它們都是由Annie跟導師們一同設計，導師有熟悉電子機械工程的、有讀時裝設計的，各有專長，令禮品可以加入不同展示效果。簡單如一張立體心意卡，打開風琴式的小機關後，小燈會亮起來；漂亮的雲朵造型坐枱燈，也可做出閃電、烏雲及大雨的效果，非常特別。

今次導師示範的，是可寫下心意字句及貼上珍貴照片的剪貼簿禮物盒（scrapbook box）。Annie坦言以scrapbook來說，坊間早已有很多不同款式，但她曾收到幾個客人查詢，說跟着網上教學去做，看似簡單，卻未能成功，所以她設計了這款scrapbook box，提供了所有用具，連說明書裏面一些頁面都印刷了心形等圖案，讓客人剪下來作拼貼之用。「你只需走進來，毋須準備什麼，我們便會教你完成。」

用料簡單 提供更大創作空間

這個製作禮物的小工場，無論在裝潢、手作品用料方面，都以raw（原木）及大自然色作主調，「我們連做出來的樣辦也以簡單為主，是想客人有更大的空間去創作」。由於現場有導師指導，所以即使不諳手工的人也能輕易完成。不過相比起完成品做成怎樣，Annie反而覺得很多客人並不在意，更着重享受過程。「曾經有一對情侶一同來做紀念水晶球，男方做得較差，但女方堅持要與他一同完成。我明白那是因為她很重視跟對方一同做完整件事，這也許就是香港人所追求的生活態度。」有些禮品亦設有DIY Kit，讓客人買回家後，跟着短片來DIY，Annie也歡迎買了DIY Kit的客人遇有不明白的地方，可到店舖找他們協助。

■WeMakeGift

費用：按產品收費，scrapbook box及humidifier wood cabin各$380（約2小時，一人製作一份計算）；另加一位客人共同製作＋$60

查詢：WhatsApp 5193 0573

文：顏燕雯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com