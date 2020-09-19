旺角池畔歎椰青 打泰拳做spa 快閃「曼谷」hea足24小時

大歎美食——「專屬紀念日」會為客人奉上不少美食，包括派對小吃拼盤（春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條）和零食拼盤（薯片、杯麵、曲奇及汽水），為派對添上歡樂。（黃志東攝）

自選文字氣球——如果有朋友或家人生日，「專屬紀念日」是個不錯的staycation選擇，尤其可自選文字氣球作房內佈置，令壽星仔／女更驚喜。（黃志東攝）

晚餐「泰」豐富——泰式晚餐包括2人分量的前菜牛肉沙律米粉、湯品大蝦冬蔭功湯、主菜青咖喱雞配白飯及甜品芒果糯米飯，還有青檸蘇打，非常豐富。（黃志東攝）

泰式風情——在「曼谷24小時」住宿計劃中參加泰拳班、享受泰式按摩，並趁泳池重開，在池畔享用新鮮椰青，感受泰式風情。（黃志東攝）

私人泰拳班——由專業教練以1對2的形式教授，參加者可學到基本拳、腳及擊靶技巧。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情起起伏伏，外遊遙遙無期，大家在社交網絡「吹水」時，都經常互問對方——若疫情完結，最想到哪個地方旅遊？日本、泰國相信叮噹馬頭。與其光靠想像穿上浴衣參加夏日祭，又或是不斷回味上次在泰國做spa時的逍遙片段，不如實實在在租間房，參加兩間酒店的「曼谷24小時」及「We Miss Japan」住宿計劃，率先來個「回鄉」預演；加上政府宣布全港泳池重開，當然要趁天氣還炎熱，在酒店級泳池享受一番。

1對2傳授拳腳基本功

提到泰國，大家一定會想起按摩、泰拳、芒果糯米飯！今次各位泰粉可以在24小時內，一次過在旺角感受這種泰式getaway假期。香港康得思酒店的「曼谷24小時」住宿計劃，有地道泰國美食、私人泰拳班，並可於其水療中心享受泰式按摩，節目豐富得猶如一趟曼谷快閃之旅！住宿計劃除了包括2日1夜的2人客房住宿和翌日於The Place享用早餐外，住客還可參加60分鐘泰拳班，專業教練以1對2的形式傳授泰拳基礎知識，包括直拳、上鈎拳、踢腳等，或者是擊靶等高強度訓練。但雖說是高強度，教練也不會對初學者有太苛刻的要求，旨在給參加者享受泰拳的樂趣，初學者也能輕鬆應付。

揼「泰骨」60分鐘鬆一鬆

上完泰拳班出一身汗，最適合到泳池享受涼風，適逢泳池獲解封重開，當然要穿上泳裝，在池畔捧着新鮮椰青，呷一口清甜的椰青水，舒舒服服地hea到夠。不想下水的，也可以到「川」水療中心享受60分鐘泰式按摩，揼一個「泰骨」，延續泰式度假心情。

泰式晚餐直送客房慢慢歎

想hea到盡的話，你亦大可留在客房內享受泰式晚餐room service，餐單內容十分豐富，有泰國牛肉沙律米粉、大蝦冬蔭功湯、泰國青咖喱雞配絲苗白飯、芒果糯米飯和青檸蘇打，分量十足，最重要是可以在私人房間內邊看電視，邊盡情談天說地或享受美食，吃完又可大覺瞓，比真正的旅行還開心呢！

千多元訂房慶祝紀念日

除了泰國主題住宿計劃，酒店亦集合了17種住宿計劃，無論是好友派對聯誼、一家幾口家庭樂，或是溫馨二人世界，各種staycation都有不同的選擇。

說到抵住，記者推介「專屬紀念日」方案，兩人入住房價只需約千多元，除了住宿，還包括可以自訂文字的繽紛氣球佈置，兼送早餐、派對小吃拼盤和零食，無論是生日、周年紀念等，都可以來個小旅行慶祝。

■曼谷24小時

預訂及入住日期：即日至12月27日，逢周六、日

套餐價錢：$2998起（2人1房），另加一

■專屬紀念日

預訂日期：即日至12月28日

入住日期：即日至12月30日

套餐價錢：$1198起（2人1房），另加一

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店

查詢：3552 3552

電郵：cdhkg.resv@cordishotels.com

文：顏燕雯

模特兒：Sarah、Becky

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com