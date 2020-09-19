穿浴衣賞花海 解日本癮

升級海景房——套餐包標準大牀或雙牀房住宿一晚，想住得豪一點，可加錢升級為尊貴海景客房（圖），在房內及沐浴間都可欣賞全海景。（林若勤攝）

着付講師——Iris（左）是一級着付講師，由她細心幫客人穿上浴衣，保證大家能以最正宗、最漂亮一面影靚相。（林若勤攝）

漫步街頭——穿上浴衣後可自由在酒店附近漫步，有時還會遇到不少與主人散步的可愛狗狗。（林若勤攝）

手信回憶盒子——遊牧雜貨的日本手信回憶盒子，有齊來自日本的零食、風景明信片和小文具等。（林若勤攝）

【明報專訊】說到香港人最喜歡旅遊的國家，日本必屬首選。與其看着旅遊舊照望梅止渴，不如穿上日式浴衣和打開充滿日本風味的手信盒，來一趟日式小旅行。

香港維港凱悅尚萃酒店以日本旅遊為主題的「We Miss Japan」住宿計劃，包括食、買、玩、住等多方面體驗，讓大家恍如回到日本「家鄉」吃喝玩樂！住宿套餐包括標準大牀或雙牀房住宿一晚，以及The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐。重點節目是3小時浴衣體驗，由專業「着付師」為大家換上華麗浴衣，感受日本女生盛妝參與日本夏季祭典的那份喜悅。

負責這個項目的Iris Law是一級着付講師，於日本學藝歸來，自設日本傳統和服及浴衣租賃公司。她是個熱愛日本文化又親切健談的和服專家，替客人穿著浴衣時更是一絲不苟。「我會預先提點客人穿什麼衣服打底，又會給她們一些盤髮髻的網上教學短片。因為我自己對髮型設計不在行，但都想給她們一些建議，讓大家拍出來的照片都能呈現最美的一面。」

大家到日本溫泉旅館時，或有穿著簡約浴衣的經驗，不過始終不認識當地文化，我們有時都會胡亂穿上，腰帶或綁得不好而不時滑下。Iris指今次給客人帶來的浴衣，跟我們平時在旅館穿上的完全是兩回事，先要綁上白色腰繩，把浴衣長短固定之後，外面再加上一條粗腰帶，背後還會繫上蝴蝶結，跟身處京都參加和服體驗一樣認真。想再華麗一點，可另加$300，由浴衣升級至質料更上乘的和服。而穿上浴衣的3小時內，大家可選擇在酒店房間、商場內，又或者預約到附近北角匯的紫藤隧道及紫海花田拍照，與好友在IG鬥多like！

日本直送「手信」 $500現金券掃美妝品

回到房間，還有日本「手信」等着大家。酒店會向客人贈送網上商店遊牧雜貨×Hyatt Centric Hong Kong的日本手信回憶盒子，當中的禮品均由日本直送空運到港，包括零食、明信片、小禮物等，一份一份的拆開，不難令人從中回憶起日本旅遊時的喜悅。到日本旅行當然少不了shopping，因此住宿計劃也包括北角匯商場$500美妝服飾現金券，check out後都可繼續與閨蜜開心shopping。

■We Miss Japan住宿計劃

預訂日期：即日至10月2日，最少48小前預訂

入住日期：即日至10月4日

套餐價錢：$1380起（2人1房），另加一

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店

網址：hyattcentrichongkong.com

查詢：5720 2993（WhatsApp）