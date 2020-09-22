備兩支鏡頭 調準角度 欣澳木塘沙洲 捕捉美麗時刻

沙灘鞦韆——行程最後一站，是走入沙灘影小鞦韆，雖然鞦韆很簡陋，但配以沙灘及樹蔭，影出來效果理想。（受訪者提供）

連島沙洲——連島沙洲的左邊是鹿頸灣，右邊是陰澳灣，島嶼配上連島沙洲可組合出工整構圖，加上藍天白雲下，輕易影到靚相。（受訪者提供）

【明報專訊】郊遊與攝影，猶如雙生兒。行山見到青山綠水的迷人景色，當然要影相留念。今次找來全職攝影導師梁威恆（威sir），推介一條簡單易行的路線，由欣澳至長索島，途中有多個靚景打卡位，例如木塘遺址及連島沙洲，一次過享受大自然及拍攝的樂趣。

威sir熱中天文及風景攝影，曾任攝影刊物編輯，著作包括《小秘技拍出眼前美》。他具有20年教導攝影的經驗，不時在社交平台專頁上分享拍攝心得。今次他推介的路線，由欣澳步行至長索島，全程來回5公里，當中約八成的路段是石屎路，相當易行。而且起步點正正在港鐵站旁，交通非常方便，即使是行山初哥也應付得來。

木樁浮水奇觀：用長焦鏡頭特寫

我們於欣澳港鐵站A出口集合，站口對出便是欣澳公共交通交匯處，越過馬路便會見到一整排海堤及無敵海景，這處便是陰澳灣。陰澳灣是一個內港，海面風平浪靜，昔日有不少木廠在附近選址，木廠把木材儲存在陰澳灣，一排排木材浮在水上，景觀獨特，更被稱為木塘。但隨1989年政府公布的《香港機場核心計劃》及於1993年動工的北大嶼山公路等發展項目，木塘被遷入海灣的一角，木廠也漸漸式微。現時只餘下岸邊2個木橋及浮屋，以及多支以往用作穩定木材的木樁，它們豎立在海牀，部分露出海面，構成奇特的畫面。

出發前，威sir已提示我們，今次最好帶備兩支鏡頭，一支100mm或以上的長焦距鏡頭，另一支為24mm或以下焦距的廣角鏡。他建議在起步點時，先把長鏡等裝備以腰袋掛在身上，方便隨時取出來轉鏡頭，例如拍攝木塘及木樁便需要用上長鏡頭。

木橋浮屋：低角度取景增線條感

我們把裝備掛放身上後，便沿海堤旁的石屎路向左行，行上數分鐘已看到多支木樁。木樁在海中央，與行人路距離甚遠，但由不同位置觀看，木樁的排列也有些分別，所以可多行幾步，來回看看不同角度，找出自己心水構圖，再轉用長焦距鏡頭，拍攝木樁的特寫。

拍攝過後，我們繼續前行，走了約10分鐘見到第一個分岔位，向右轉入行人道。沿途有綠色欄柵及樹蔭相伴，大熱天時有助降溫。慢慢前行，沒多久便已見到有木橋及浮在海上的木屋。威sir又教路，替木橋及浮屋取景時，可以較低的角度，貼近些木橋拍攝，或者在構圖時，把整排木橋以「打對角」的方式，在相中呈現成斜線，加強線條感。可是要留意，橋上豎有警告牌，勸喻大家別行到橋上。

走入鹿頸村，沿行人路直行數分鐘後左手邊有個路口，路牌指示去燒烤場地，但大家先不用理會，可待回程時才走入去。此處附近會見到另一條木橋，不過規模較之前一條細。繼續前行不出10分鐘便到鹿頸碼頭，從右方見到一條樓梯，走下去是石灘，沿石灘前行約3分鐘，便見到連島沙洲。

連島沙洲：企中間影構圖工整

從連島沙洲望出去的小島就是長索島，左邊是鹿頸灣，右邊是陰澳灣。沙洲雖然氣勢不算磅礴，但景觀迷人。威sir補充，取景時，把島嶼設置成相中央位置，配上連島沙洲，兩者配合出來的構圖已很工整；在藍天白雲的配襯下，即使沒有高超的攝影技巧，也不難影到美照。

威sir特別提醒，到訪連島沙洲，要留意潮水漲退的時間。潮漲時拍攝，除了有意外風險，也會影響美感，他指在水退時見到整個連島沙洲才有理想的視覺效果。由於連島沙洲是熱門行山路線，即使如我們到訪當天是閒日，也遇上不少行山客。所以，拍攝連島沙洲時，要有耐性，等待山友走過，「不過如只得一兩個途人，對相片的構圖影響不大，可以把遊人當作是比例，但如果是一大群行山客，則最好耐心等一等，否則會影響相片美感」。

走過連島沙洲便是長索島，但島上的路况不好，崎嶇不平，有些路甚至要沿海岸線走，需手腳並用，難度高，威sir不建議大家前行。在連島沙洲拍照過後，可以原路折返。

沙灘鞦韆：簡單拍出度假風

當走回頭路，途經鹿頸村時，再次見到標向「燒烤場地」的路口，威sir着大家跟指示前進，約5分鐘後便見到一個水清沙幼的沙灘，但這處並非正式泳灘，沒有救生員，不建議下水。在沙灘入口，有個小鞦韆，相信是山友自行搭建。鞦韆只是由一塊木板製成，用兩條繩子吊起，雖然簡陋，但配以沙灘景色，影出來充滿度假寫意氣氛，效果也不錯。基於安全考慮，不建議大家坐上鞦韆拍照。到訪沙灘後，便完成今次攝影之旅，可原路折返欣澳港鐵站。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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