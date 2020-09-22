10展品打入健力士紀錄 鑽石結他閃爆博物館

鑲嵌最多鑽石手袋——由比華利山設計師Kathrine Baumann設計，總共鑲嵌9888顆鑽石。手袋體積精巧，「瓶身」上的鑲鑽裝飾，模仿冷飲裝瓶冒出的小水珠，令人看着有一種透心涼的感覺。（黃志東攝）

最有價值結他——博物館內第一個獲得健力士世界紀錄的藏品，這把結他由著名音樂人雷頌德設計，擁有1.6公斤18K白金，鑽石總重400卡，健力士估值為200萬美元（約1550萬港元）。「最有價值結他」首次於2015年的巴塞爾鐘表珠寶展覽中亮相。（黃志東攝）

「中東王子」——有「中東王子」之稱的沈運龍，經營珠寶業務近40年，於年前建立私人博物館Amazing Museum，展品設計均以日常生活為題，意在消除隔閡，拉近一般人與鑽石之間的距離。（黃志東攝）

【明報專訊】「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，這句膾炙人口的廣告語，刻劃出鑽石在人們心目中高貴永恆的形象，不過也正因為價格高昂，一般人總覺鑽石高不可攀，沒有太大心思細賞和琢磨鑽石之美。然而在去年開幕的Amazing Museum，其展品有鑲滿鑽石的電結他，全黃金打造並綴以鑽石的小黃鴨，甚至有以黃金與鑽石鍛造的馬桶；琳琅滿目的鑽石展品，盡是在生活物品中取材，無疑拉近了平常人與鑽石之間的距離。

正式參觀Amazing Museum之前，不妨先了解它的威水史。作為一間私人博物館，館內價值動輒上千萬元的藏品已經夠震撼，但Amazing Museum收藏的不僅是鑽石，而是同時擁有10個「健力士紀錄」認證的鑽石藏品！

要說博物館的前世今生，首先要談談隸屬古珀行，成立10多年的本地珠寶品牌冠玲瓏。作為古珀行和冠玲瓏的幕後負責人，沈運龍擁有近40年的珠寶經驗，年輕時曾在阿拉伯地區從事珠寶和工藝品買賣。在他眼中的香港珠寶業，儘管擁有精湛的工藝技術，然而幾十年來只有珠寶名店，而沒有孕育出一個本地珠寶名牌。

沈運龍成立冠玲瓏後為了給品牌打響名堂，設計鑽石精品，並申請「健力士紀錄」認證以爭取國際知名度。然而，這不是他第一次打健力士世界紀錄的主意。20年前，他任職香港珠寶製造業廠商會主席，當時他策劃一個全新的珠寶展覽會，為吸引人氣，設計了一個7層高的珍珠塔，並用上近6萬顆珍珠製作，他藉此想申請健力士世界紀錄，惜最後未能如願。成立新品牌時，他原先打算做一套鑲滿鑽石的比堅尼，但轉念一想，鑽石比堅尼儘管充滿話題，但始終不夠大眾化，他便構思打造一個老少咸宜的展品——能演奏的鑽石結他，而這次他終於成功申請「健力士紀錄」，並造就館內最具話題的一件藏品。

逾千萬元結他鑲400卡鑽石

在Amazing Museum裏，參觀者第一個經過的展品，就是這把由Gibson SG 120周年美廠限量結他改裝而成，被健力士紀錄認證的「最有價值結他」。如何有價值？這把結他的鑽石總重400卡，擁有1.6公斤18K白金，獲健力士估值達200萬美元（約1550萬港元），這把結他首度展出的場合，是在2015年瑞士巴塞爾鐘表珠寶展覽內，與Dior、Hermès、Rolex和Swarovski等國際一線品牌的展品同場亮相。然而，博物館內可不止這把「最有價值結他」，還有另一把「鑲嵌最多寶石的結他」。

同樣由健力士認證，這把由Fender改裝成的「鑲嵌最多寶石結他」，由米高積遜的哥哥，荷李活明星謝明積遜（Jermaine Jackson）與冠玲瓏設計總監Alice Trinh聯合設計。這把結他鑲嵌了16,033顆施華洛世奇寶石，因琴身上面風車狀的轉輪設計，故也有「生命之輪」的稱號。另外，謝明積遜亦曾在2015年的BBC舞台上，在上萬名觀眾面前彈奏「最有價值結他」，這是另類的香港之光 。

記者好奇為什麼會連續兩次，以結他作為挑戰健力士的媒介，沈運龍笑說小時候曾擁有3把結他，但每次都學不會，所以才想到設計鑽石結他。雖然他不太懂音樂，卻能以珠寶與音樂人結緣。他另外還為Jackson Family其他成員，設計專屬於他們家族的5枚戒指，在博物館可以看見結他旁邊，掛着他與Jackson Family的成員一起戴着戒指的合照。不過有關音樂的展品，可不止這兩把結他，接下來的展品其實也有關音樂，只是從外表看不出來而已。

金馬桶鑲4萬顆鑽石

說的就是鍍上黃金，鑲嵌40,815顆鑽石，總重334.68卡，列入健力士紀錄的「最多鑽石馬桶」。看見這個金碧輝煌的馬桶，第一時間想起的是杜象的藝術品，不過沈運龍卻說靈感是來自劉德華在1997年的一首曲目《馬桶》。但更多人關心的，可能是廁所板既然鑲滿鑽石，坐下去難道不痛嗎？原來逾4萬顆鑽石，都被安置在防彈玻璃材質的廁所板內，但沈運龍笑指馬桶「可以坐上去，但不能使用，也無人使用過」。

可樂樽手袋「水珠」耀眼

除了劉德華，展館內還有另一個本土符號，就是由香港玩具之父林亮設計的小黃鴨。這個來自半世紀前的浴室小玩具，曾經頂着「香港製造」的名號賣遍全世界，成為一個不限於香港的集體回憶。沈運龍說黃色小鴨明明由香港本土設計，卻未見任何本土品牌或藝術家對其致敬，於是就以小黃鴨為題，設計出這款用上486.8克足金、49.3卡天然黃鑽、4.82卡天然黑白鑽，以及54.12卡鑽石的金鑽小鴨。

以上提到的展品，僅是館內收藏的一小部分，值得一提的還有可樂瓶身造型手袋，由比華利山設計師Kathrine Baumann設計，共用上9888顆鑽石，並獲健力士世界紀錄認證的「鑲嵌最多鑽石手袋」。此外，同列入健力士世界紀錄，還有「鑲嵌最多鑽石唇膏盒」、「鑲嵌最多鑽石手機保護殼」、「鑲嵌最多寶石權杖」和「最有價值高爾夫球杆」等。

沈運龍開設Amazing Museum這間博物館，銳意把鑽石融入日常生活，並把健力士世界紀錄的鑽石藏品開放展出，讓公眾可藉由參觀體驗拉近與鑽石的距離。看完展品後，館內還有售賣各種平民化的產品，包括靈感來自「最有價值結他」的USB，附有閃石裝飾的醫療口罩，以及鑲有鑽石的手機保護殼等，不像展品價值那麼嚇人，價格親民可留作紀念。前陣子因為2人限聚令的關係，博物館一直閉館，近日因為疫情緩和，博物館已在本月19日重開。注意博物館採取門票制，出發前記得先預約並訂購門票。

■Amazing Museum

開放時間：周一至五上午11:00至下午5:00；周六、日及公眾假期下午1:00至5:00

地址：九龍紅磡鶴園東街4號恆藝珠寶大廈1樓8至12室

門票：200元，入場可獲贈紅、白酒各1支，總值200多元

查詢：2334 2299

文：林京賢

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com