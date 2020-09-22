近作展：藝術品惡作劇「刁難」觀眾

【明報專訊】善於批判隱喻的藝術家很多，但善於製造快感的着實不多，梁御東是其中一個。在2016年的「捲起燦爛低溫」展覽中，就曾利用廢棄政府橫額來塗鴉，又以回收物料雕出不文符號。這個藝術家不僅喜愛用現成物，更喜愛透過破壞與重組，有時甚至是故意刁難觀眾的姿態，帶來一種具混雜街頭、酒精和抗議氣息，讓你感覺痛快淋漓的作品。

在本月展出的「充實釘子」，可再次重溫這種快感。穿過長廊遇見的第一個作品，是以高溫燒過的啤酒罐I Quit!，酒罐諷刺地印着「酒精0.00%」，似乎更像是一種個人隱喻。同樣是被焚燒的作品，Double Happiness則是兩張被強行疊在一起焚燒的膠椅，該是雙重的痛苦，抑或真的是雙重快樂？至於Sunrise After Party大概是最符合一般人心目中對混合媒介藝術印象的作品，使用金屬和木材，以及一堆經壓縮和焊接的啤酒罐，彷彿是經歷戰爭後的破敗，這時再對應題目，那就是在黑夜中懷着希望，在酩酊中迎來早晨。

提到藝術家愛刻意刁難觀眾，可參考Waiting with cheap spirit without water這個作品。玻璃圓桌上分別有3個孔，中間的孔擱一瓶酒，左右兩孔各放一隻酒杯。你先拿起酒瓶，直覺又想拿起酒杯時，才猛然發覺酒杯原來是桌子一部分，硬抽出來會令整個結構瓦解；隱喻的同時，也向參觀者開了一個玩笑。誠然沒有脈絡的話，梁御東的作品並不好理解，但起碼不會虛張聲勢，其中大多數都能挑起人的好奇心，偶爾還帶點惡作劇心態，對觀眾及不在場的當權者和既得利益者詰問，是一個能把狂歡與苦難共冶一爐的能手。

■梁御東近作展「充實釘子」

日期：即日至9月27日

時間：周一至日下午1:00至晚上7:00

地址：灣仔軒尼詩道365-367號富德樓6樓ACO Art Space

查詢：bit.ly/3kEgYl5

文：林京賢