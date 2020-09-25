百年巴士線遊車河 7號城巴 穿梭香港前世今生

【明報專訊】疫情限制外遊，但香港人還是幸福的，小城交通便利，隨意跳上一輛巴士，靜享窗外流轉風光，興之所至，下車漫步，已是一趟趣味十足的旅程。新系列「搭通香港」，精選不同公共交通路線，跟大家一起發掘香港各區的歷史建築、自然風光、食玩買景點。打頭陣是港島歷史最悠久的巴士線——城巴7號。這條「人瑞級」巴士線，年資可從1910年代尾算起，歷經香港仔街坊汽車公司、中巴、城巴3朝營運，見證香港重光、經濟起飛、主權移交等大時代。從港島心臟中環登上7號巴士，沿途可細味西營盤、摩星嶺、薄扶林、香港仔的百年風霜。

■李陞小學站

老店林立 即製蛋卷香噴噴

從中環出發，登上往石排灣方向的7號巴士。要應付一整天行程，醫肚最重要。我們選在老食店林立的西營盤李陞小學站下車，叁去壹的點心、英記麵家的牛腩河、坤記煲仔小菜的煲仔飯，就在不遠處。愛零嘴的不妨走上第三街，扎根西營盤40多年的齒來香，去年搬往同街新舖位，舖面更光鮮型格，店後情景卻不變如昔，老闆頭也不仰，埋首捲着一根根蛋卷，即製即賣。

齒來香蛋卷

地址：西營盤第三街100至106號真光大廈1B地舖

查詢：2618 0830

■薄扶林道遊樂場站

摩星嶺下 古蹟活化藏風霜

從李陞小學站再上車，不消10分鐘巴士便抵達摩星嶺。提起這座港島最西端的山丘，很多人會想起俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心，2013年被分配予芝加哥大學改建為香港分校，歷史遺址與校園共存。在薄扶林道遊樂場站下車，過對面馬路向左行不久，右方可見高架於林蔭幽谷上空的摩星嶺道。沿摩星嶺道下行，眼球先被幽谷中的昭遠墳場吸引，大型華麗的墓碑挺拔山間，相當有氣派，葬者最為人熟悉的是何東家族，據指剛於5月離世的何鴻燊將會在此土葬。摩星嶺清幽恬靜，不止有先人長眠之地，沿路落斜是一幢幢富殖民地色彩的深宅大院。雖為名流雅士所居，跑車呼嘯而過，卻無礙細賞古典建築美。

走畢羊腸小道，閃亮的硫磺海峽映入眼簾，校園就在跟前。新校舍走簡潔現代風，採用落地玻璃幕牆，恍如一座巨型玻璃三角琴，牢牢承托「琴身」的是髹上新淨白油的白屋建築群。鑽進校園背面，殘存鋼筋水泥的銀禧炮台遺址，依稀保留二戰風霜。繞過炮台沿長梯拾級而下，山腳底的日落觀瀾亭景色迷人，海景放題教人沉醉。

香港賽馬會芝加哥大學文物庭院及展示中心

地址：香港摩星嶺域多利道168號

查詢：heritage.uchicago.hk

註：受疫情影響，中心暫停開放，而位於室外的炮台及部分白屋遺址仍可參觀

■薄扶林村站

百年村落 火龍引路入「迷宮」

登梯折返校園，沿域多利道走約15分鐘，步至停車場後方，有指示牌提示拐進摩星嶺道，沿路返回薄扶林道遊樂場站再跳上巴士，前方有一村落比7號線更有資格「倚老賣老」，說的是1819年已有文獻記載的薄扶林村。在薄扶林村站下車前行，看到村口的竹紮火龍棚，穿越攤檔林立「圍仔大街」拾級而上，是一條條錯綜複雜的窄長小巷。尋常人家或敞開門煮飯，或閉門看電視，或任由看門狗猛吠。與其手執地圖游走，不依章法隨意散步更有驚喜，前牛奶公司牧場及員工宿舍、全港少見的神祇李靈仙姐塔、鮮豔的「香港畢加索藍屋」，都在幾條樓梯街的範圍內。

離開小村沿置富道上坡，在置富南區廣場可找到1967年開始在圍仔大街經營茶檔的盧明記，賣坊間少見的炒通粉、牛油烘底洋葱豬扒包，10年前盧氏遷舖，街坊如影隨形，搬到邊食到邊。水吧內每張帶笑面孔，不論男女老少皆為盧先生、盧小姐，其中一個盧小姐冲着茶說：「客人要求加咩我們都會改，茄汁牛肉炒通粉可轉豬扒、雞扒，炒烏冬又得！」年輕的第三代盧氏亦在店中「打躉」，身穿醒目的「薄扶林村舞火龍」T恤，祖根何在不說自明。

盧明記

地址：置富南區廣場2樓美食嘉年華8號舖

查詢：2538 1718

■漁光村海鷗樓站

水塘水壩 晚霞消倦意

吃過下午茶，也是時候到香港仔為旅程畫上句號。回薄扶林站上車，7號線末段路程是陡斜的香港仔水塘道，到了山腰的漁光村海鷗樓站，若不順道走上香港仔水塘看日落，未免太浪費吧？進入香港仔郊野公園，道路寬闊平坦，經香港仔上水塘走約25分鐘，便可見被列為法定古蹟的香港仔上水塘水壩。原以為一整天行程過後會勞累不堪，但暮色餘暉卻似為我們充電，令人無比舒暢。

■7號線

班次：10至25分鐘一班

（新巴城巴App提供巴士抵達時間）

全程車費：$5.7

車程：

往石排灣：約44分鐘

往中環：約40分鐘

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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