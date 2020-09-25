知多啲：一代王牌線 全盛期1.5分鐘一班車

油蔴地碼頭總站——中巴時代的7號線以油蔴地碼頭總站（後改稱為統一碼頭總站）為總站。（香港巴士大典網站圖片）

單層巴士——1960年代初中華巴士公司的7號線單層巴士，行走中環統一碼頭至香港仔。（政府新聞處圖片資料室圖片）

【明報專訊】除了見證中西區至南區一帶蛻變，7號線本身亦跟隨時代步伐而變幻浮沉。早期，7號線是香港仔唯一直達港島市區的巴士路線，隨着香港仔於1960至70年代發展住宅區，7號線客量節節攀升，班次頻密得每1.5至3分鐘便有一班。怎想到數十年後，會疏落得每25分鐘才有一班車？

著有多本巴士資訊書籍的巴士迷容偉釗指，7號線的前身源自1910年代末，香港仔街坊自由車運客公司提供的公共汽車服務，當時路線來往香港仔至西環鹹魚欄，並沒有路線編號。到1933年，中華巴士（中巴）取得港島區路線專營權，才接手路線並命名為7號。

戰後香港仔發展迅速，多幢公屋先後落成，造就7號線班次飈升的全盛時期。及至香港仔隧道於1982年通車，薄扶林道不再是南區交通命脈，面對多條巴士線競爭，7號線班次一減再減。1995年城巴從中巴手上接管路線，城巴更一度只派單層巴士行駛。

面對多條巴士線和鐵路夾攻，7號線會否有停辦的一天？容偉釗認為，7號線仍有自家特色，例如會駛上石排灣邨，是居民的便捷之選。而這根救命稻草，正是香港仔隧道通車後，路線從香港仔總站延長至石排灣的結果。