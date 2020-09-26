元朗徜徉向日葵花海 穿和服打卡解日本癮

信芯園向日葵花田佔地逾2萬呎，高峰期時有8萬朵向日葵同時盛放。遊人可走進開放的花田中拍照，恍似置身北海道。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】環球疫情持續反覆，像極了愛情，難以捉摸，莫說外遊計劃嚴重受阻，就連留港消遣都大受影響。汲取之前因疫情放緩而鬆懈，導致悲劇式反彈的教訓，大家都學懂謹慎，玩樂之餘亦不忘做足防疫措施。以下幾個與日本有關的本地景點和體驗，亦相應調整，好讓「思鄉病」發作的港人在獲得「治療」同時，亦保持與病毒絕緣。（在港外遊——日本篇）

向日葵「加開」至10月 為疫境打氣

提起北海道，不少人會聯想到花海。可惜香港土地政策從不鼓勵農業發展，培植花田幾乎是不可能的任務。幸好，還有一群農夫堅持守護本土農業，土地正義聯盟組織幹事、40多年前落戶元朗新田的梁日信（信哥）便是其中之一。

小心背包摧花 禁用反光板腳架

信哥是典型的樸實農夫，笑容跟他每年夏天用心栽種的2萬多平方呎向日葵花田一樣燦爛。為了讓更多市民感受賞花的樂趣，以及了解香港農業現况，信哥不厭其煩地將種子分開多期播種，令原來只有20多天的向日葵花季，能夠從5月底一直延續至8月中；今年他更因應疫情而一再「加種」，10月中旬前到訪都仍有機會穿梭花田。

受疫情影響，信哥的信芯園於8月一度謝絕訪客，9月初重新開放，但嚴格控制園內人流。他再三叮囑大家注意兩點：首先是賞花、影花眼看手勿動，在花田中走動時小心背囊等物件「辣手摧花」，反光板、腳架一律禁止。若貪一時之快破壞花田，等同扼殺了後來者享受同等美景的權利；其次是村內道路狹窄，而且花田附近完全沒有停泊車輛的位置，為免對其他村民構成不便，請乘搭公共交通工具，從巴士站或小巴站步行至信芯園只需5分鐘。

●信芯園

地址：元朗新田小磡村

開放時間：上午8:00至晚上6:00

收費：$50

網址：www.facebook.com/SanTinShunGor

（本版相片模特兒按拍攝需要，暫除口罩，文中各場所均須佩戴口罩）

文：單身旅子Travelloner（www.travelloner.com）

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

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