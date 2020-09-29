攝影展：鏡頭捕捉壓抑的好奇心

【明報專訊】看雷安喬的攝影作品，很難不注意到當中的陰柔特質，然而這份陰柔是不安於室，處處流露出欲望、衝動和好奇心，只不過這些特質，都在最終的攝影成像過程中，被刻意地壓抑下來而已。

今年21歲的雷安喬曾出版攝影集《19. 29》，這幾年分別為Dior雜誌、Vogue Italia和Vice等媒體拍攝，並在今年成為Dior Talks系列The Female Gaze的座上客，分享攝影理念，是近年備受關注的新晉攝影師。這次在逸東酒店舉行的展覽以「Epoch 驀」為名，圍繞着Poetic Life、The Time Goes By...、Daoism & Girls及A Single Operation Room這4組不同的攝影作品。

Poetic Life帶有各種性隱喻，例如舌頭上的花蕾、水波中的裸色肌膚，以及果核被挖乾淨後，那形似人類性徵的子房。The Time Goes By...拍的是家庭日常，呈現其他作品沒有的溫暖氛圍，也難得地充滿朝氣，不變的倒是那份「私攝影」的底蘊。至於Daoism & Girls則將植物與女模特兒並置，配合清晨時分的光影，呈現出一種「道法自然」的女體之美。而A Single Operation Room流露着不安的情緒，透過放大身體局部位置，呈現出諸如紅印、傷疤和傷口縫線等畫面，靈感來自她早前接受手術，作品把她在手術過程中的不安與恐懼，以具象的方式展現出來。

■Lean Lui雷安喬 - Epoch驀

日期：即日至11月1日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：佐敦彌敦道380號逸東酒店4樓Tomorrow Maybe

查詢：2710 1947

文：林京賢