單車名將何兆麟 元朗「踩」入上水 挑戰新單車徑 爽遊河岸

【明報專訊】全長60公里的屯馬單車徑的任督二脈，在9月29日往來上水至元朗段啟用後終於打通。一眾早已蠢蠢欲動的單車發燒友，即時蜂擁而至，親身一試這條新路段。《明報》請來香港單車隊前主將何兆麟，帶我們親身試踩這條新線，途經有不同打卡景點，包括可「探訪」文天祥，參觀歷史建築東山古廟，沿路欣賞鄉郊美景，一次過體會古蹟和綠色魅力。

何兆麟（Alan）是香港單車隊昔日的主將，2001年在全運會場地記分賽勇奪金牌；2003年退役後成立單車訓練學校，成為全職教練，培育人才。以往在賽道上奮力追風的Alan，是次陪我們「慢」遊新開通的上水至元朗路段，新路段全長11公里。

採訪當天，我們先在西鐵線元朗站集合，再到毗鄰的單車店租車。當天雖是閒日，但單車店客人不少，部分同樣是為了試踩新路線而來。單車店職員也說，自從新路段開通，租單車的客人明顯增加，也算帶動了他們的生意。我們選好單車便從黃屋村公廁旁起步，沿青山公路而行，踩了約20分鐘左右便到達紅毛橋，錦田河的美景，令大家極有默契的緩緩停下，齊齊拍照留念。之後進入南生圍壆圍南路旁一帶的路段，正式踏入新的單車徑，景色也逐漸開揚。10分鐘後，當到達一個隧道口，Alan示意我們停下來。

Alan指這條壆圍南路近錦綉花園的隧道，可說是元朗至上水這段單車徑最「危險」的位置，早前便有一家四口在此處發生意外，傷者包括母親和12歲兒子。Alan解釋進入隧道後先下坡再上坡，下坡後有兩個彎位，這種設計對於新手來說有一定難度，「因新手踩單車時，視線未必會望得很遠，不能預早留意前方路勢。尤其甫下坡便要轉彎，未必來得及減速，容易在彎位失控引致意外」。他叮囑要減速落斜，切忌一邊下坡一邊加速，否則隨時出事。

6米高文天祥銅像搶眼

穿越隧道後，我們繼續沿單車徑前行。由於這條新線沿途單車客絡繹不絕，但部分路段較窄，所以偶然也見單車爭路，差點發生碰撞。橫過錦綉花園大道後，前行約半小時後，我們轉入單車徑左邊一條上斜小斜路，到達位於青山公路新田段的的第1個checkpoint：文天祥公園。公園佔地2公頃，園內山崗上有座6米高的南宋名臣文天祥的銅像。面向公園大門，左邊有條上坡斜路，可直達銅像位置。然而Alan認為此路頗斜，我們體力未必應付得到，建議推車上去。

記者翻查資料，公園一帶原是新界文氏原居民的公家地。2003年，當時的九廣鐵路興建落馬洲支線時，鐵路因經過州頭村及新田而引來當地文氏族人不滿，認為會影響風水，提出建一座文天祥銅像來「擋煞」。銅像後有9塊麻石浮雕，簡述了文天祥的生平事迹。公園環境十分清幽，Alan提議在此打卡影相及休息。

賞三級歷史建築古廟

在文天祥公園稍事休息後，我們向古洞路進發，由於當中部分路段沒有單車徑，只得行人路，需落地推車。我們一時踩車一時推車，約5分鐘便到達第2個checkpoint：東山古廟。古廟主要供奉天后娘娘，翻看古物古蹟辦事處資料，它興建年份已無從稽考，只知曾於1893年翻新，並於2010年列為三級歷史建築。古廟狀况良好，古色古香，值得一看。

離開東山古廟，我們向上水方向出發。單車徑主要依青山公路前行，途中有多個路口位，要落地推車，推車時偶然會經過些路面不平的行人路，感覺略費力，而且途中也有不少暗斜位，需一定的體能。一行人努力前進，約30分鐘便見到雙魚河（梧桐河的支流），亦即接近河上鄉一帶，也是新單車徑的終點。從這位置開始，路口位開始減少，而且沿河流前行，環境開揚，迎着秋風騎單車，非常舒適。

再沿雙魚河多踩約10分鐘，稍為偏離單車徑，從河上鄉路轉入快景路，到達第3個checkpoint：鴻淘士多（又名羅太豆花），提供豆腐花及豆漿等小食。Alan認為，行程接近尾聲，大家也消耗了不少體力，不妨祭祭「五臟廟」，補充能量。

小休過後，一行人原路折返回到單車徑，再向上水救護站出發，中途會見到雙魚河休憩處的小涼亭，可以歇腳打卡，順道欣賞雙魚河景色。經過涼亭之後的單車徑大致是沿石上河而行，石上河同樣是梧桐河的支流，附近環境清靜，河道兩旁的草地上，偶然有些牛漫步食草，予人慢活感覺，讓人暫且抽離城市的繁喧。隨單車徑前進，約15分鐘就到達上水救護站。大家可從彩園路往上水港鐵站離開，如果仍有體力，也可原路踩回元朗。

文：許朝茵

編輯：王翠麗

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