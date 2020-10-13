南區坐舢舨遊避風塘 潛進「水都」練瑜伽

老闆推介——問周家園涼茶老闆周麗萍有什麼好推介，她說：「雞骨草好，龜苓膏好，茶葉蛋也好。」（林靄怡攝）

材料隨意——流叔製作一碗艇仔粉只需花一兩分鐘，這天的材料有燒鴨、魚蛋、叉燒、腸仔等，他說手中有什麼材料就用什麼材料。（林靄怡攝）

避風塘打卡——坐舢舨欣賞香港仔避風塘景色，還可以戴上漁民的帽子在特色景點前拍照，是一個很有趣的體驗。（林靄怡攝）

【明報專訊】港島南區是一個很特別的地方，數年前港鐵開通以前，交通不算方便，甚至有點隔涉，令這片土地帶點老舊神秘感。今天，南區變得四通八達，傳統時尚漸漸共冶一爐，來個半天遊，你可以在這裏發掘不同元素的新風景和舊風景。

（本版相片模特兒按拍攝需要，暫除口罩，於公眾地方均須佩戴口罩。）

香港仔避風塘是傳統的本地遊景點之一，但親身坐上舢舨，在水上暢遊香港仔，即使是老香港也未必人人試過。

途經13個地標 吃艇仔粉

從港鐵南港島線的利東站出發，步行僅5分鐘便來到鴨脷洲洪聖古廟海旁，那裏便是「浪遊漁港1773」的出發點。這個乘坐舢舨，邊聽着語音導賞邊遊覽香港仔避風塘各個景點的活動，途經13個地標，包括香港仔魚類批發市場、鴨脷洲橋、造船廠、珍寶王國，還可遙望剛重開不久的海洋公園。語音導賞會沿路介紹不同景點的歷史，還會播放水上人哼唱傳統漁歌，令人猶如回到昔日小漁港。而活動重頭戲包括拍照時間：船家會把舢舨停於已結業的珍寶海鮮舫旁，讓大家在這艘見證時代變遷的海上酒樓前打卡。又會登上由真住家艇改建而成的展覽館，細賞昔日漁民生活擺設及日用品。

逢周五至日，活動另設「午餐票」，行程加多半小時，讓大家可以在住家艇上品嘗傳統魚湯艇仔粉。艇仔粉是昔日漁民常吃的簡單食物，是設有廚房的流動舢舨，為住家艇上生活的人供應即叫即煮熱辣美食。現時香港仔僅存兩艘粉艇，「流記香港仔艇仔粉」是其中一艘，負責人流叔這天為我們準備的材料有燒鴨、魚蛋、叉燒、腸仔等，加入用大地魚煲的湯底，香而不膩。由於平日漁民多吃海鮮，所以，一碗看似平凡、以豬牛肉為主要食材的粉仔，就成為他們在海鮮以外的美食選擇。

鄰近鴨脷洲大街的城木酒店（鴨脷洲）9月才正式開幕，如果想多花一點時間在南區遊覽，這是不錯的staycation選擇。酒店以木色和灰色作設計主調，令人有一種很放鬆的感覺，大堂的木家具、大型玻璃幕牆及螺旋式樓梯，幾乎每一個角落都是打卡靚位，而且給人很年輕和時尚的感覺。酒店共有4種房型，樓高28層，每層約有3間客房，私隱度算高，也是一間寵物友善酒店。

兩日一夜住宿體驗 包漁港導覽

雖然位於酒店地下的餐廳Bonza要待明年初才營業，但現時住客可以在7樓的Reading Lounge共用空間中享用早餐，那裏還提供微波爐、水煲等簡單廚房用品，並有免費茶、咖啡及小食。由於位置鄰近香港仔避風塘，所以酒店特別推出「漫遊鴨脷洲」住宿體驗或者「家庭樂」住宿假期套餐，入住兩日一夜更可參加「浪遊漁港1773」導覽活動，或者選擇同樣以南區景點作賣點的海洋公園住宿優惠。而酒店位於鴨脷洲大街不遠之處，徒步可找到各式隱世美食小店之餘，也可到洪聖古廟、南港島藝術區等地方繼續欣賞南區風景。

鴨脷洲出名可以食到靚海鮮，但也有不少其他選擇。從城木酒店步行5分鐘來到鴨脷洲大街，在那裏已可找到文青咖啡店、茶餐廳、甜品屋等食肆，若要感受鴨脷洲的人情味，建議一定要到該區無人不知的周家園涼茶。

老字號涼茶舖 細味街坊情味

這間涼茶舖1960年於荃灣開店，到1990年代搬到鴨脷洲現址，無論什麼時間，客人都不絕。老闆周麗萍雙手幾乎未停過，但也不忘為我們推介招牌雞骨草，「這個清熱去濕很好，女孩子都怕飲涼茶，說是怕寒涼，但我們的雞骨草用上10種材料，加上至少煲6、7小時，有了這個火候，包保喝完不覺暈」。老店提供10多款涼茶，怕中藥苦澀，亦可試茶葉蛋和杏仁椰汁豆腐。

多年來，不斷有媒體訪問周家園，但麗萍姐仍不厭其煩地找出昔日荃灣店開幕的舊照片給我們看，又跟我們閒談鴨脷洲大街的新鮮事，這種街坊式人情味，可說是買少見少。

■浪遊漁港1773

價錢：普通門票成人$158，小童及長者$132（旅程約60分鐘）；午餐門票（只限周五至日上午11:00）成人$198，小童及長者$172（旅程約90分鐘，連即煮魚湯艇仔粉）

集合地點：鴨脷洲洪聖街9號洪聖古廟

訂票網站：aberdeen1773.com

■城木酒店「漫遊鴨脷洲」住宿體驗

預訂及入住：即日至2020年12月30日

套餐價錢：$880起（標準客房2人1房，升級房間$150至$500），另收加一

內容：

．「浪遊漁港1773」成人門票2張

．延遲退房至下午2:00

．雙人早餐

地址︰香港鴨脷洲新市街29號

訂房：3553 8516或urbanwoodhotels.com/hk

■周家園涼茶

地址：鴨脷洲大街52號

營業時間：上午9:30至晚上10:00

查詢：2554 7481

文：顏燕雯

模特兒：Angel

編輯：王翠麗

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