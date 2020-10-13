其他推介：主題公園特色瑜伽 水族館變運動場地

「深海」瑜伽——以海洋奇觀作為場地的課程會安排在開館前或閉館後，沒有遊客的打擾，加上深海的光線和氣氛，令人能夠更加專注在瑜伽鍛煉之中。（蘇智鑫攝）

水上做瑜伽——平日遊人止步的夢幻水都人工湖變身瑜伽場地，無論是在做平衡式動作，或者躺在直立板上放鬆心情，都能聽到耳邊水流聲音。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】近年，不少人都愛上瑜伽，但絕大部分都在方方正正的「密室」做，有點公式化。海洋公園利用它的環境優勢，把夢幻水都人工湖、海洋奇觀、北極之旅和海濱樂園廣場多個景點，化身成特色瑜伽場地，提供SUP Yoga（直立板瑜伽）、流動伸展瑜伽、哈達瑜伽及內觀流瑜伽等多種項目，大家可以選擇在海洋奇觀一片寧靜的環境內跟導師做各種瑜伽動作，或者在海馬山作背景的海濱樂園廣場體驗模仿動物形態動作的野獸流。

導師帶領 直立板上考平衡

多個項目之中，記者推介於夢幻水都人工湖的SUP Yoga。SUP是「Stand up paddle」的簡寫，中文是「立槳衝浪」，有趣的是SUP Yoga聽來像「濕yoga」，無巧不成話，這也是一個會令參加者濕身的瑜伽活動。參加者會赤腳進入夢幻水都人工湖的水池，來到直立板上，跟導師做出各種考驗平衡力和專注力的動作。導師Jessica Lee平日會出海玩SUP Yoga，她表示，相對在其他場地，SUP Yoga的動作會較簡單，「因為學生要兼顧平衡，所以不會要求大家做難度高的動作，即使第一次玩都可應付得到，不用擔心會掉下水裏！因為直立板充氣足夠，也有繩子把它固定在一定範圍內，大家只要聽着背景的水聲放鬆做各種動作，心情會非常好！」

■海洋公園「森動瑜伽」

日期：10月17至18日、24至26日、31日及11月1日

費用：每節$80，須另付入場費。另有成人套票$380，包成人入場門票一張、一項森動瑜伽活動及園內電子現金券$100（活動收費全數撥捐香港海洋公園保育基金）

報名及詳情：www.oceanpark.com.hk