由上海街回到老香港 玩創手雕麻將 變身小擺設

手雕麻將步驟：（5）上色——於手掃漆中加入天拿水，令油漆變稀，再用毛筆以輕點方式將油漆填進坑紋中，「出界」也沒關係，但要注意避免混合不同色的油漆（黃志東攝）

心思擺設——店內亦有出售師傅的作品，寫上英語字句，成為創新又有心思的小禮物。（受訪者提供）

【明報專訊】香港人最愛打番幾圈衛生麻將，但可有想過將麻將變成獨一無二的擺設？經市建局保育活化的二級歷史建築「618上海街」內，有保育團體開設工作坊及店舖「REstore」，致力保留香港傳統手工藝文化，其中一個項目就是舉辦手雕麻將工作坊，請來資深師傅教大家跳出傳統框架，自由創作不同花式、圖案甚至文字的麻將，玩味十足。（受訪者及模特兒因拍攝需要而暫除口罩，相關場地須佩戴口罩）

REstore手雕麻將導師蘇國雄，是「快富蔴雀」創辦人，自2013年起開辦工作坊，在約兩小時內，教大家雕刻出一隻手雕麻將。工作坊近年受到不少20至30歲的年輕人歡迎，蘇師傅指男女比例更與昔日完全相反，「以前的師傅百分之九十都是男性，我以為男生個性會比較好奇、喜歡學新事物，現在來工作坊的反而10個有8個都是女生」。

師傅教路 雕字比圖難

工作坊給學員提供一隻空白的麻將，由零開始畫稿、雕刻到上色，想要雕什麼圖案、文字、花紋，全部自由發揮，蘇師傅會在旁指導及協助。他指，學員多數選擇雕上姓名，但其實雕字難度一般比圖案高，「圖案只要起稿畫得好，雕出來就會比較漂亮，但字有線條粗幼，又要看工整與否，對初學雕刻的學員來說會比較難」。

不止初學者，對於蘇師傅來說，雕字牌也比其他花式更費神，因字牌講求一致，比如4隻「東」，無論位置、字體粗幼幾乎都要一模一樣。「對麻將師傅來說沒有難雕的花式，144隻（麻將）都雕慣了。很多學生以為『花』難雕，其實最容易的便是8隻花（春、夏、秋、冬、梅、蘭、菊、竹），因為花沒有規格，就算我『跣刀』雕歪了都沒有人知道，加多兩刀就可以當是樹葉或花，雕錯都沒有問題。」

雕刻麻將的步驟不繁複，難度取決於雕刻的內容，線條、圖案愈複雜，難度愈高，但大部分學員都能在兩小時內完成。不過拿起雕刀的一刻還是有一定危險，皆因刀口無眼，一不小心就會受傷，「10堂之中有2、3堂會見到血，刀很鋒利，一跣刀就會割傷手」。

80、90年代高峰 租麻將好賺

蘇師傅笑言自己初學師時，受傷也是家常便飯。他小學畢業後，自覺不是讀書材料，恰巧契爺正在做「開大料」（切割麻將原材料亞加力膠板），建議他學習雕刻麻將。1970年代，他跟着一名上海師傅學師，兩年半後創立了「快富蔴雀」，既是麻將舖亦是工場，除了出售及出租麻將，蘇師傅亦會坐鎮舖內雕刻。

當年只想着學一門手藝餬口，入行後卻樂在其中。蘇師傅說當時勤快的話，每日可以雕刻3副共432隻麻將，一個月也可賺到$700至$800，而且工作時間自由，隨時可放假。除此之外，創作靈活是手雕麻將最大的好處，蘇師傅接過不少客人的特別訂製，以前流行把麻將當作喬遷禮物祝賀朋友新屋入伙，不少顧客會要求把「新居之喜」四字刻於「白板」中央位置。而最特別的一次，要數1990至2000年代，蘇師傅嘗試創作全黑色牌身的麻將，並特別更改了字的顏色，例如將東、南、西、北從藍色字改成黃色，可惜銷情平平，最後只得放棄繼續製作。

蘇師傅憶述1980至1990年代，可說是手雕麻將的黃金時期，當時出租麻將比出售更流行，「一打風落雨或者有喜事去飲（宴），（打麻將）就是例行節目。那時候有很多酒樓雀局，麻將不夠用時就向我們租，一租就租8至10副。沒記錯的話大概$2租一場，分早及夜場，一日出租10副麻將，一個月都有千多元了，可以幫補到當時幾百元的月租及人工；反而賣麻將真的只可以『搵兩餐』，我學滿師時一副麻將大概賣80元，扣除成本只能掙10多元，每日只能賣1、2副」。

豁達面對行業興衰

工業化興起，令手雕麻將日漸式微，「機雕麻雀雕得深、準、快，一日可以雕十多副，每隻百分之百一樣，成本又便宜」。蘇師傅坦言，就算有年輕人願意學習他的手藝，也無用武之處，「這一行一定是夕陽西下了，做這一行都是想『搵食』，正式學會雕全副麻將都沒用，現在愈來愈少人打麻將，搵唔到食」。打麻將不像從前般流行，直接影響蘇師傅的生意，他創立的「快富蔴雀」已由全盛時期6間分店，至今只剩一間由他弟弟經營的店舖，蘇師傅亦已轉行駕校巴了。

當年只為「搵兩餐」入行，沒想到轉眼已經半個世紀，豁達的蘇師傅樂觀面對手雕麻將行業式微，更感謝這門手藝讓他有能力養妻活兒，「沒落就是沒落，真的不會感到太可惜。時代會變，學這門手藝都是為餬口，餬不了口就轉行。（雕麻將）不能說是好好搵，起碼搵到兩餐、仔大女大，就夠了」。

■REstore

地址：旺角上海街618號1樓102B及C

網站：restorehkshop.com

工作坊學門手藝

位於618上海街1樓的REstore，致力保留香港傳統手工藝文化，售賣融合傳統特色及現代元素的商品，亦會不定期舉辦工作坊，由老匠人傳授手藝及技術，希望藉此培育新一代師傅。（工作坊時間及人數因限聚令而調整，詳情請參考網站公布資料）

文：劉卓嵐

模特兒：Hitomi

編輯：林曉慧

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