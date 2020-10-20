檔口變手術室 「生化人」待喚醒 深水埗街市「超時空世界」

設計師——曾參與《攻殼機動隊》場景及道具製作的蔡志熙，是「數碼龐克號」其中一名設計師，他用了不少燈帶和全息圖，呈現充滿未來感的佈置。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】說起香港，你想起什麼？是維港，還是山頂？在《攻殼機動隊》、《銀翼殺手》等數碼龐克（cyberpunk）電影裏，深水埗才是香港的化身：破舊的唐樓、五光十色的霓虹燈與人煙稠密的街道，組合起來有一種令人無法抗拒的怪誕吸引力。這個星期，大家可以來到深水埗，一探數碼龐克的未來世界。

什麼是數碼龐克（cyberpunk）？它是源自1960到70年代興起的新浪潮科幻，隨着科技愈來愈發達，人類不禁擔心未來不但無法享受科技帶來的美好，更可能會被反噬：跨國公司及少數精英利用技術壟斷全球資源、極度懸殊的貧富差距、氣候危機等，我們無可避免將進入「high tech, low life」（高階科技，低等生活）的文明形態。儘管未來AI、機械人已非常普遍，或許我們甚至能用生化技術更換器官，但人類似乎只是在苟延殘喘而已。各藝術家便在這個反烏托邦的灰暗世界中，思考人類發展的出路。

新舊混搭 吸引《攻殼機動隊》取景

「數碼龐克的核心就在香港。」#ddhk項目總策展及策劃人暨香港設計中心業務發展及項目總監林美華（Sam）說。「Cyberpunk電影的兩套開山之作《銀翼殺手》（1982）和《阿基拉》（1988）中的場景都以香港作參考。街上大量霓虹燈及大都會式的高樓大廈，這些風景都是香港獨有，而這亦影響和奠定了數碼龐克電影中的美學。邵氏兄弟甚至有份監製《銀翼殺手》，可見香港與數碼龐克的連結之深。」

Sam與團隊選擇深水埗通州街臨時街市為「數碼龐克號」活動的總部，是因為欣賞深水埗的新舊交融。「鴨寮街在1980年代已經開始賣電腦零件，是一個相對很『high tech』的地方，但這裏也是一個非常市井的舊區。我們舉辦展覽的地方正正是個空置了兩年多的街市，新與舊似乎都能在這裏共存。」香港的高度商業化與目不暇給的城市風貌形成鮮明的視覺對比，荷李活的《攻殼機動隊》（2017）甚至直接在深水埗取景，令這裏成為一個完美的「數碼龐克之心」。

雖然數碼龐克源自科幻文學，但這種充滿力量的文化亦慢慢成為漫畫、電影甚至時裝的常客，人們利用畫面敘述對未來的無限想像。如何才能呈現數碼龐克的「high tech, low life」？曾參與電影《攻殼機動隊》場景及道具製作的蔡志熙（Calvin）是「數碼龐克號」的其中一名設計師，他說，數碼龐克主要的視覺元素是新舊混搭，把兩種看似完全衝突的元素放在一起，更能突出cyberpunk中的反叛色彩。過往數碼龐克作品常以1970、80年代的香港為設計基礎。「例如把一些舊的唐樓、象徵先進的高樓大廈、全息圖放在一起。在『數碼龐克市集』，我們特意與招牌保育團體『街招』合作，他們提供很多香港舊的霓虹招牌，例如夜總會、桑拿等，營造繁華、都市的氛圍。」

「模特兒」站儲藏管 展示藝術家作品

此外，展覽保留了街市檔位的格局，白色的瓷磚在冷色日光燈與霓虹燈的照射下有些反光，牆上還留着街市的舊公告，甚至還能隱隱約約看見點點污漬。展覽邀請10組藝術家在深水埗蒐集不同的布料與物件，炮製成他們心目中的數碼龐克時裝。原本賣菜的檔位成為展示藝術家心血的櫥窗：模特兒公仔穿上前衛的服飾，站在儲藏管內，像是在暗黑實驗室內等待被喚醒的生化人。整個佈置彷彿置身於科幻電影，為觀眾帶來一場視覺衝擊。

投入《阿基拉》《銀翼殺手》過戲癮

來到「數碼龐克號」，科幻迷一定覺得佈置「熟口熟面」。沒錯，當中不少場景都是從幾套著名的cyberpunk電影中汲取靈感。例如被喉管、電線包圍的棕色沙發，就是模仿日本漫改電影《阿基拉》的經典場面，觀眾可以坐在沙發上「打卡」。

除此以外，還有《銀翼殺手》中的noodle bar，雖然因疫情關係無法提供飲食，但團隊就把吧台變成舉辦工作坊的場地，觀眾仍可以過下「戲癮」。提到cyberpunk電影，又怎能少了《攻殼機動隊》？維修生化人、機械人的「手術室」以透明膠簾分隔，中間放置病牀與各種醫療儀器。展覽還會有演員表演，並與觀眾互動，讓大家恍如進入未來，沉浸在數碼龐克的世界。

■「數碼龐克號」

展期：即日至10月25日

地址：深水埗通州街臨時街市第1至3座

查詢：www.designdistrict.hk

文：沈晴

編輯：梁小玲

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