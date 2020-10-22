攝影達人帶路 遊新界西 爬上鱷魚背 賞連綿山脈

猴子作伴——今次行程除了麥理浩徑第9段的一段路，其餘路段人流少，可見到馬騮仔在樹上追逐。（受訪者提供）

【明報專訊】行山登頂，既可欣賞及拍攝開揚靚景，也可吸收大自然送來的正能量，掃走心中煩憂。今次由熱愛行山的攝影師陳德誠（Vincent），帶我們遊新界西的山頭，先去雷公田的生態園賞花看蝶，再上「鱷魚朝天」看無敵靚景，最後到河背水塘享受清風。

Vincent既是攝影師，也是行山發燒友，日常工作也以拍攝郊野景色，以及戶外活動如越野跑比賽等為主。雖然山齡只得約5年，但他為了發掘山野中最美麗的一刻，有時同一條路線，會在不同日子或時間重複行走，平均一個月有約20天漫步山野之間，因此行山經驗十分豐富。而每次出動，他都揹上很多攝影器材，背包一般都重達15公斤。由於重磅上陣，行山路徑因此不會選太長，通常是10公里左右。今次他推介的新界西路線，主要在大欖郊野公園範圍內，途中可欣賞到多個美景，而且人流較少，清幽恬靜。

我們一行人於港鐵西鐵線錦上路站集合，乘72或72M綠色小巴，於雷公田站下車，對面是石崗軍營。我們沿石屎馬路向雷公田方向前行，途經甲龍古道郊遊徑的入口，行了約10多分鐘便見到「農場鮮奶」。農場以牛奶及薑汁燉奶等甜品聞名，惟疫情下農場暫時關閉，只在大門外售賣牛奶。

生態園賞花草 漫天蝴蝶飛舞

繼續沿馬路前行5分鐘，我們便到達第1個checkpoint：生態園。此園面積不大，只需數分鐘便可走畢一圈，但內裏種滿各式各樣花草樹木，旁邊都有標示牌介紹，也吸引了大量蝴蝶棲息。根據漁護署的觀蝶資料，香港一年四季也有蝴碟出沒，只是蝴蝶的活動能力在22℃以下便會降低。我們9月底到訪時，仍見到漫天蝴蝶飛舞，但入冬後則未必可賞蝶。

參觀完生態園，我們原路折返，進入甲龍古道郊遊徑。Vincent指之後一段路主要都是上斜，是今趟行程中較吃力的一段。眾人都低頭默默前行，猶幸郊遊徑設在林間，兩旁有樹蔭遮擋太陽，又不時有秋風送爽；加上我們行累了便停步小休，感覺不算太費力。慢慢行了約個多小時，便轉入麥理浩徑第9段，路况良好易行，中途會經過一片小草地，旁邊有長椅。Vincent提議在此歇腳，因為我們只走了約行程的一半，仍有一段路要走。

稍休後，我們繼續沿麥理浩徑第9段前行。約大半小時後，Vincent提醒大家留意右邊一個寫了「山火瞭望台」的路牌，走入路牌旁的小徑，徐徐上斜，10分鐘左右便見到一間小屋，正是山火瞭望台。繞到屋後的小山頭，即到達第2個checkpoint：鱷魚朝天。有說「鱷魚朝天」得名是因為山形似鱷魚，但眾說紛紜，難以考究。

遠眺元朗市 飽覽大帽山

記者網上搜尋資料，找不到鱷魚朝天的確實高度，根據網上地圖推斷，約海拔550米。這裏景觀非常開揚，可以看到大帽山及雞公嶺，亦可遠眺元朗市，居高臨下。我們和Vincent都取出相機，瘋狂影相留念。如此美景當前，有種洗滌心靈的感覺。

經過一輪打卡及休息後，我們原路回到麥理浩徑第9段。路段開始轉為落斜，走了約半小時，跟隨「河背」方向的路牌指示走，此段路人流較少，讓我們可在安靜的綠林環境中徐徐前行。約1小時後，便到達第3個checkpoint：河背水塘。

河背水塘是元朗八鄉的一個灌溉水塘，雖然水塘沒有磅礴的氣勢，景觀不算十分壯麗，卻有一條S形水壩，形態獨特，因而成為熱門的景點。Vincent也說：「河背水塘地方雖小，但山明水秀，是理想的拍照位置。」

到訪當天，河背水塘一帶風勢偏弱，水面平靜，十分適合拍攝山水倒影。他又教路，「如果遇到有風的日子，亦可以使用減光鏡（濾光鏡之一）拍攝水面綠林的倒影，因為當湖水起浪時，水面的反射光會令倒影看得不清楚，而減光後再配合長時間曝光，便可令到水面看上去變得平靜，更容易拍出山水倒影」。離開水塘，我們向河背營地的方向行，慢慢返回市區，半小時左右便到達河背村，正式完結今次行程，可以乘坐71小巴返回錦上路港鐵站。

全長︰約13公里

需時︰5小時（不連拍照休息）

交通：

去程：西鐵線錦上路站乘72／72M小巴往雷公田

回程︰河背村乘71小巴往西鐵線錦上路站

文：許朝茵

編輯：王翠麗

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