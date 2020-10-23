53號九巴遊青山公路 愛上發呆 無敵海景流水線 滿途藝文風

【明報專訊】對某些人來說，乘巴士通勤，坐到上層頭排，將前路風光看個一點不漏，奢侈地發一下呆，可能是一天裏最珍貴的時光。好像只有那個時候，才能將目光從狹隘的屏幕拉回現實世界，腦袋才有空間靜思默想。

這次乘搭全港擁有最多分站的巴士線——九巴53號遊覽的感覺亦然，像久違地給雙眼和心靈一頓飽餐。青山公路全線建成至今剛好100年，53號巴士沿線74個站，滿途山景海景，新舊風物。車上車下，趣味大不同。

（1）麗都灣站

藍天碧海 雙橋搶鏡

從荃灣登上往元朗方向的53號九巴，穩佔左排座位，便不會錯過沿途的無敵海景。巴士經過麗城後進入汀九範圍，眼前迎來藍巴勒海峽，以及一近一遠的汀九橋和青馬大橋。想將景色定格，我們在有「新界淺水灣」之稱的麗都灣站下車。藍天碧海，兩道橋的鋼索在陽光下閃閃發亮，波光與帆影共舞。此景可在麗都灣上觀賞，但遇上疫情下沙灘暫關閉，大家下車後在行人路上前行約1分鐘亦可盡覽美景。

（2）深井深慈街站

印度北咖喱 32種香料發功

巴士來到深井深慈街，不禁想起這段青山公路曾發生的奇幻軼事。2006年7月，天空突然飄「雪」，將馬路、草叢、汽車，染成一片白茫茫，人們摸上手才發現是麵粉！原來是附近的嘉頓麵包廠「爆缸」噴麵粉。嘉頓乃深井地標之一，廠房天天製作新鮮麵包，深慈街不時飄着麵包香，進廠更可買到款式齊全的嘉頓食品和紀念品。談到食，深井馳名的當然不止嘉頓或燒鵝，街坊推介印度餐廳「深井咖喱寶」，說是由印度人創立，立足深井已24年。一嘗其原汁咖喱牛腩，味道香濃，辣中富層次。「我們賣的是印度北部咖喱，沒南部的辣，較溫和，但很濃郁，這咖喱內用了32種香料呢！」店主Mr. Perm熱情地說，當年他眼見多項基建選址深井，身為廚師的他居於附近，便順勢膽粗粗開店，賣家鄉菜，一直獲街坊支持。

■嘉頓麵包廠

地址：深慈街1至11號

查詢：2360 3160

■深井咖喱寶

地址：深井村69號地下

查詢：2496 2060

（3）彩暉花園站

清涼法苑藏藝文空間

祭過五臟廟後，在深井村站上車，繼續向古時稱為「青山」的屯門進發。約30分鐘後在彩暉花園站下車，可一遊始建於20世紀初的清涼法苑，其佛殿及淨恩小築已被列為3級歷史建築。法苑內還有一個藝文空間「清山塾」，以「塾」為名，因為場地前身是佛教見修幼稚園，空置多年，2016年租出成為舉辦展覽、工作坊、正念修習，放映電影，販售書誌等包羅萬有的實驗空間，吸引一眾藝文愛好者聚集。留意清山塾逢周三至五休息，不要摸門釘。

■清山塾

地址：屯門屯富路清涼法苑

查詢：2461 6288

（4）屏山屏興里站

遊圍村訪香港現存唯一古塔

回到彩暉花園站登上巴士，向屏山進發，沿路經過多條鄉村。早在青山公路建成前，新界五大家族之一鄧氏，宋朝起已定居錦田一帶。屏山鄧族歷史，是香港文化的一部分，我們選在屏山屏興里站下車，先上斜走到屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心，對鄧族的氏族溯源，節慶禮儀和房屋建築來個全面觀。再下山走訪屏山文物徑，遊覽被列為香港法定古蹟的鄧氏宗祠、古老圍村上璋圍，以及有「文塔」之稱的聚星樓等傳統建築物，感受新界鄉村風情。

■屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心

地址：元朗屏山坑頭村

查詢：2617 1959

（5）上章圍站

全港最美圖書館 陽光下閱讀

走到聚星樓附近，定必留意到，在港鐵西鐵線天水圍站旁那座被譽為「全港最美圖書館」的屏山天水圍公共圖書館。圖書館一邊面向近千年歷史的屏山，一邊是才剛發展約30年的新市鎮，作為新舊相交之處，圖書館的建築設計，也兼具傳統及現代美。外牆採用石磚、清水混凝土、木屏風、生鏽鐵等粗獷原始、色調偏暖的物料，將傳統特色滲透於簡約現代設計中。進館一逛，沒半點公共圖書館常見的侷促感，通空的中庭，不少半戶外空間，每層中庭高低錯落有致，溫婉日光透過玻璃幕牆折射而來，造就開揚感。此館亦是全港首個可攜書到戶外閱讀的圖書館，多層均設戶外閱讀空間。在千萬館藏中取一本心頭好，在綠蔭和陽光下攤開閱讀，特別開懷自在。

從圖書館可到上章圍站繼續搭53號到元朗結束旅程，或可直接步行到天水圍選乘西鐵或多條路線巴士到港島或九龍市區等地。

■53號線

班次：30至35分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$10.8

車程：約104分鐘

文：宋霖鈴

圖：林靄怡

編輯：梁小玲

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