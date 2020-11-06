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坐車頭 拍街景
文章日期：2020年11月06日
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紅隧入口：位於香港理工大學及紅磡車站的暢運道一段，有數十秒可無遮擋拍攝紅磡隧道入口，以及收費廣場康莊道連香港理工大學及部分紅磡站全景。（蘇智鑫攝）
愛民邨：由迦密中學站至愛民邨站之間，拍攝愛民邨全景。（蘇智鑫攝）
彌敦道：一離開加士居道站的10秒內可拍攝到香港逸東酒店連彌敦道一帶的全景。平日行車太多，較難拍攝全景，建議周末下午非繁忙時段拍攝。（蘇智鑫攝）
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【明報專訊】8號線游走何文田、紅磡、佐敦等舊區，只要坐在巴士上層首排位置，從大玻璃車窗便可拍攝到沿途地標街景，當中不乏海底隧道等地標，辨認度極高。
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