攀山拯救事故急升1.4倍 行山揀路先看等級 量力而為

量力而行——自疫情爆發後，坊間吹起一股行山風，各山頭湧現人潮，連帶行山事故也多了，當中部分事故原因是山友體力不支，山藝教練Sunny（圖）呼籲行山必須量力而為。（曾憲宗攝）

迷路受困——山藝教練Sunny 指出，不少行山意外，都是因為山友不清楚自己的能力及路線的難度，貿貿然上山，增加體力不支或迷路等遇險風險。（eggeeggjiew@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】由疫情爆發至今，行山熱潮持續未退。山上人流多了，意外事故也多了，對比去年首9個月，今年同期增加了1.4倍。有山藝教練指，不少行山意外都因為事主高估了自己能力，對路線了解不足。因此今次便教大家，特別是新手，如何挑選合適自己的路線。

記者向消防處查詢今年和去年1至9月的攀山拯救事故數字，所得回覆是今年為380宗（初步數字），對比起去年同期的159宗，上升了約1.4倍。猶幸並非每次都有人傷亡，偶然只是一場虛驚。好像今年行山界熱點——船灣郊野公園鬼手岩，如果由烏蛟騰起步，路程約30多公里，全程沒有補給點，難度甚高。9月時便有一名女士獨自行這路線，但回程時發覺天色漸黑，結果在野外度過一晚；翌日向家人報平安後又失聯，家人擔心下報警求助，幸好最後消防員發現她無恙。事件隨即在網上引發爭議。

參考康文署「行山樂」、美國YDS

香港山藝協會的山藝教練梁梓浩（Sunny）指出，鬼手岩這段路線不止崎嶇，中途更沒有撤退點，一起步「閒閒哋」便走上10多小時，難度高。「老生常談：千萬別一個人行山，應要結伴同行，互相照應。」他指不少行山意外，都因為事主過分高估自己能力，加上對路線了解不足，貿貿然出發，可能因錯判環境地勢，增加意外風險。

Sunny強調，新手行山必須量力而為。但何為「量力」？新手應從何入手？他建議，參考康文署「行山樂」的資訊（https://bit.ly/2HV2iQM），內有不同難度級別的路線，分為易行、普通難行、難行、費力難行4個級別，大家可以按自己實際情况揀選；他又推介參考難度系統Yosemite Decimal System（YDS），由歷史悠久的美國環保及山藝組織Sierra Club制定，把路線分為6級難度（見下表）。如果是行山初哥，Sunny建議由難度最低的YDS 1開始，先行平路，慢慢鍛煉腳力。大家或者會問，要行上多久才可升級呢？Sunny說，每次行完一條路線之後應自我檢討，若發現完成後體能仍然充裕，便可以提升難度。舉例同一條路線，完成後，可以即時再行多一次，便可以考慮升級。

1條路夠力行2次 可考慮升級

他又建議計算自己的步速，1小時內行到多少距離，再按自己速度來加長路程。例如今次路線用2小時來完成，下次可以試行一條要走上3小時的路線，慢慢增長步行時間。而由於每個人的步速都不同，大家應以自己的速度為準；遞增的幅度亦要親身嘗試，始終每個人的體力不同，不能一概而論。

計算步速時，也要考慮上落坡幅，大上大落當然較吃力；天氣也會影響難度，高溫及烈陽下，體能會消耗得較快，相反在天陰清涼的時候，自然行得較輕鬆，同樣全程開揚兼無遮無掩，暴曬會增加難度，這些因素會影響速度。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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