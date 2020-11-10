鍛煉體能：4招操肌伸展 減受傷風險

【明報專訊】新手除了要懂得挑選合適路線，亦最好了解自己的能力。註冊物理治療師魏志榮指，初哥很多時不清楚自己的體能，一開始便挑戰高難度路線。在路程初段，往往未察覺體能有問題，直到中途才感體力不支，但人已在山上，唯有硬着頭皮走下去，肌力在疲累乏力下，意外及受傷的風險便增加。

想預防行山時引起傷患，最好先提升肌力。魏志榮指行山主要用下肢及核心肌肉（軀幹）的力量，包括股四頭肌、小腿、大腿後的膕繩肌、核心肌肉及臀中肌。「上落山用到大小腿肌肉外，也會動用到核心肌肉及臀中肌，幫助維持正確姿勢，避免出現膝蓋內旋等錯誤姿勢，所以肌力夠強有助預防受傷。」

他建議最好在出發行山前，先來2至3星期的肌力訓練，增強力量。之後若然想提升行山能力，在沒有受傷的情况下，一星期行山1次之外，最好再加2次帶氧運動來鍛煉心肺功能，以及2至3次肌力訓練。當體能適應後，可增加肌力訓練次數，提升難度。另外，讓肌肉維持一定的柔韌度，亦可減低受傷風險，因此行山前後也要做伸展運動。

■魏志榮推介以下3項肌力運動及1項伸展運動：

◆肌力運動

①臀部鍛煉

做法：側身向左躺下，右手放在腰間，左手放在頭下作支撐，雙腳平排，膝蓋屈曲約90度，微微收緊腹部，右腳膝蓋慢慢打開至朝天，兩腳跟維持不動，保持平排，做15至20次為1組，做2組。換邊再做

目的：訓練臀中肌

注意：上身別左右擺動，保持姿勢

②大腿鍛煉

做法：以櫈子作道具，左腳站在櫈上，右腳凌空，左手扶牆幫助平衡，左腳屈曲，右腳慢慢向下，至接近地面時，返回開始姿勢。做15至20次為1組，做2組。換邊再做

目的：訓練股四頭肌

注意：可選約8吋高的櫈子，櫈子愈高，難度也愈高

③小腿鍛煉

做法：以椅子作道具，手指輕扶椅背作平衡，慢慢提起腳跟，再緩緩放下。做15至20次為1組，做2組

目的：訓練小腿

注意：動作要緩慢；可轉以單腳做，提升難度及訓練平衡力

◆伸展運動

放鬆大腿

做法：側身向左躺下，把泡沫軸（foam roller）放在左大腿下，左手及右手觸地支撐，左大腿在泡沫軸上來回移動。來回20至30秒為1組，做4至5組，換邊再做

目的：放鬆大腿髂脛束（IT band）

注意：左手可以用手肘觸地，減低手腕承受壓力而感到不適；泡沫軸別按到膝蓋骨，避免引起不適感

示範：註冊物理治療師魏志榮

■練肌力行山

立即去片：bit.ly/2IffCzm