城堡、山景城景別墅任揀 貓咪staycation歎海景spa

注重衛生——Elanne很注重酒店的清潔，吸塵、拖地及「剷屎」都親力親為，而且她和工作人員都會即時處理貓貓排泄物，加上貓房有獨立抽風系統，讓空氣更流通。（蘇智鑫攝）

託管服務——Elanne創立貓酒店的原因，是看到市場上有這個需要，「自己也曾因要到外地工作或旅行而要找人託管貓貓，卻又不想麻煩朋友，開這間酒店，就是想幫助更多有需要的主人，令他們安心把貓貓放在這兒度假」。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】世上貓奴何其多，你我身邊總有一兩個。想給「主子」豪華的享受，貓奴可以帶牠們一同逛美術館，或者預約海景美容房給牠們做spa，甚至再豪一點，請牠們到貓咪專屬酒店staycation，盡情享受「貓」生。

每房設24小時鏡頭

作為主人，當然希望與愛寵24小時形影不離，可是因為疫情封關、移民、家中裝修等原因，有時不得不與寶貝貓咪暫時分開。以往主人多選擇把貓咪送到朋友家代為照顧，但始終要勞煩親友；幸好現在有設施和配套媲美五星級酒店的貓咪寄養服務，令貓奴多了一個安心選擇。

江伊晴（Elanne，前名江若琳）與友人主理的「貓季酒店」兩年前於旺角開業，今年10月搬到觀塘新址，地方更大，環境更舒適，而且增添了美容服務。「累積了2年經驗，我覺得可以把更好的配套放到這裏，例如以往只有大房設有24小時鏡頭，但我明白不是每個主人都有能力給貓貓住大房，卻也一樣會掛念貓貓，所以現時每一間房都裝設了鏡頭；此外，曾有客人問我們有沒有美容服務，所以我在這裏加設了美容部，有些貓貓會在這裏住上幾個月，有時候主人都想牠們洗個澡，乾乾淨淨才回家，現在我們都可以提供這種一條龍服務。透過這個美容部的玻璃窗還可以看到少許海景，我形容它是海景spa五星級享受呢！」

輪流「放風」 專人陪玩

我們在staycation時會留意自己預訂的不同房型，來到貓酒店一樣有大大小小的房型選擇。這間酒店除了提供2.2米、「樓高」5層的城堡房外，還設有大玻璃窗、提供可以日光浴的城景別墅，以及可遠眺獅子山的山景別墅。即使沒有窗的房型，貓奴也不用擔心主子欠缺跟陽光玩遊戲的機會，皆因這裏每天都會安排「住客」輪流「放風」，在共用空間自由活動半小時，牠們在這個時間可以跳上窗台的小窩曬太陽，也可以與工作人員互動，享受玩樂時光。

來這裏「度假」的住客，背後都有各種原因，有些是因為主人正在外地處理移民手續，有些是因為家中裝修要來暫住，有些就真的只來一兩天短暫度假。現時因疫情多國封關，有些貓貓已在這裏度假了好幾個月，等候主人回來接牠回家。

房設隱蔽空間 供貓躲起適應

貓貓離開主人總會有點不習慣，Elanne說，有些貓初來到時，會怕得縮在一角，所以她安排每間房間都有一些隱蔽的空間，讓牠們可以躲起來，慢慢適應環境。「我們的工作人員都很有經驗，知道貓貓需要自己一個周圍探索，他們都會坐在一旁，不會騷擾牠；此外，『放風』的時間亦很重要，大部分貓貓來了一兩天已變得很黏人，所以在放風時，工作人員都會抱抱、逗牠們玩，就像主人寵牠們一樣。」

開業兩年，Elanne指經歷過不少難忘故事，如曾經有主人放下貓貓後，通知酒店不會來接走牠，「每隻貓入住前，我們都要主人出示有效針卡，以及提供為貓滴除蚤劑照片及影片，最重要的是要有主人個人資料包括身分證明文件和地址，避免有人棄貓，所以這樣的個案其實不常見。不過有一年聖誕，有主人送貓貓來入住幾天後，突然傳信息來說不打算帶走貓咪，細問下才知道原來他的家人反對他養貓，貓咪在家時，每天都被困在籠子裏。我當時決定叫他把貓留下，我會另找人好好照顧牠，最後，這隻貓貓給我老公的好朋友領養了，現在過着比我更幸福的生活呢！」

Elanne很希望每一個人養貓之前都要考慮清楚，不要再有棄養的行為，讓每一隻貓咪都可以快樂地生活。

■貓季酒店

住宿價錢：由標準房每晚$280至城堡每晚$580，共6種房型

美容價錢：短毛貓$480、長毛貓$680（約2小時）

地址：觀塘偉業街93號23樓全層

查詢：9158 2378

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

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