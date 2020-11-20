杜琪峯的新蒲崗 成龍的尖東 5號九巴 遊「戲」路線

《點指兵兵》中，金興賢飾演的警察跳下車，在大有街追捕悍匪。隨着新蒲崗發展，劇中的大廈已清拆，只能藉電影回顧香港舊貌。（曾憲宗攝、電影截圖）

熱門走廊——除了作為電影取景熱門地，益豐大廈亦發生過各種光怪陸離的奇案，如1980年代的水箱藏屍案、1990年代的「屯門色魔」案，為大廈增添詭秘奇情。（曾憲宗攝）

益豐大廈——土瓜灣益豐大廈是近年不少電影劇組的寵兒。呈E字形的間隔、擠迫的格局，吸引多部港產片、日本電影、荷李活電影等在此取景。（曾憲宗攝）

【明報專訊】旅行時，不少人愛到特定電影景點「朝聖」。曾被譽為東方荷李活的香港，當然也不缺影迷難忘的場景。香港一些電影發燒友就四出明察暗訪，將主角流連的街角、警匪追戰的大廈、醉生夢死的酒館等，一一記錄。

「搭通香港」今次邀來對電影場景素有研究的fb專頁「電影朝聖」版主王冠豪（Gary），一同坐上來往富山與尖沙嘴的九巴5號線，走訪電影場景，戲裏戲外觀察城市面貌變遷。

【1】富山邨站

消失的巨星搖籃

上巴士前，王冠豪（Gary，圖）先帶我們到富山邨站附近的居屋屋苑嘉峰臺，逛逛這片見證香港影業潮流進退之地。1950年代，永華影業公司相中此荒山野嶺，建成片場，推出《清宮秘史》及《國魂》等港產國語片巨製。至1950年代中期，片場易手至電懋——一間當時唯一能與邵氏分庭抗禮的電影公司，及後轉手至嘉禾電影，育成李小龍、成龍、許冠文等巨星。1990年代香港電影市道萎縮，嘉禾片場98年結業，5年後嘉峰臺落成，電影痕迹已盡消散。我們回到富山邨站登上5號線九巴，正式展開電影場景朝聖之旅。

【2】新蒲崗四美街站

新蒲崗如大導「影城」

電影迷常謂杜琪峯是新蒲崗常客，《暗戰》（1999年）、《大隻佬》（2003年）、《大事件》（2004年）均取景於此。新蒲崗面貌豐富，在此取景的電影不計其數，由1970年代到近年亦如是。從四美街站落車步向大有街，來到香港電影新浪潮開山作《點指兵兵》（1979年）片首警匪追逐戲取景地，戲中警與賊亦正亦邪，與新浪潮時期前，正邪二元對立的電影套路大相逕庭。一街之隔，爵祿街和衍慶街交界的金威珠寶金行，乃《樹大招風》（2016年）季正雄（林家棟飾）從天台監視的金舖。奇妙的是，電影中場景雖設定在九龍城，但現實中戲組卻到了4個地方「駁景」，金行在新蒲崗，馬會實則在紅磡寶石戲院取景，馬會外的街景是登打士街，天台屋則在觀塘工廈天台。這種短小精妙的「駁景」方式，也算是香港電影特色之一。

【3】浙江街遊樂場站

變形金剛益豐大廈決戰

遊完新蒲崗，從衍慶街站上車，搭5站便來到浙江街遊樂場站。土瓜灣是個充滿歲月痕迹的舊區，亦吸引不少電影來取景。數區內最熱門的拍攝場地，毫無疑問是龍蛇混雜、格局擠迫的益豐大廈。經猶如無掩雞籠的大廈入口內進，我們與來自五湖四海的臉孔擠進殘舊的升降機，𨋢門一開，壓迫感迎面而來。呈E字形的走廊上，單位多而密集，有3個樓梯口及多個𨋢口，空間四通八達，也意味着暗險處處。戲內，《變形金剛4》（2014年）的正邪陣營在單位外飛簷走壁，決一死戰；《順流逆流》（2000年）中謝霆鋒和伍佰匿藏埋伏、槍戰連連的身影，彷彿可見於迷宮般的走廊內；日本電影《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》（2019年）也看中大廈天台，讓長澤正美飾演的達子在天台上告解一番。戲外，益豐大廈曾發生水箱藏屍案、「屯門色魔」非禮案等。放輕腳步，潛行其中，無論戲裏戲外，同樣耐人尋味。

【4】香港科學館站

香檳大廈星光熠熠

從浙江街遊樂場站再上車，約10分鐘就來到香港科學館站。附近的香檳大廈，在未成為尋芳「地標」前，曾經是九龍區最高的建築物，律師樓、診所、辦公室林立，當中包括不少電影公司辦公室，各路名人出入頻繁，星光熠熠，大廈亦順理成章成為拍攝場景。最經典一場，Gary認為是《野獸刑警》（1998年）中黑幫撳釘華（譚耀文飾）和警察爛鬼東（黃秋生飾）在大廈地庫的困獸鬥，電影當年更為黃、譚二人贏得香港電影金像獎最佳男主角及最佳男配角。血戰現場的一隅，是開業逾半世紀的星座冰室，湯底濃郁的番茄麵遠近馳名，可以邊醫肚邊回味《旺角黑夜》（2004年）、《摯愛》（2005年）、《墮落花》（2020年）在此取景的場面，滋味與別不同。

■星座冰室

地址：尖沙嘴金巴利道16-20號香檳大廈地庫36號舖

查詢：2721 2908

【5】尖東站

成龍永安廣場震撼一跳

繼續行程來到尖東站。1980年代是尖東最繁榮的年代，白天人流旺盛，入夜紙醉金迷。香港電影在1980、90年代的輝煌時期，亦留下了不少尖東的片段，當年不少電影甚至以「尖東」命名，如《尖東梟雄》（1985年）、《明月照尖東》（1992年）、《尖東雙虎》（1995年）等。至於最經典的電影場景，Gary認為是1980年代初建成的永安廣場。《警察故事》（1985年）的警察陳家駒（成龍飾）從商場頂層一躍抓着燈飾串滑下5層，俘虜不少影迷；《最佳拍檔》（1982年）的神偷許冠傑駕着電單車，在商場左穿右插，最後撞破商場玻璃逃之夭夭。一踏進仍定格在1980年代的永安廣場，這些為人津津樂道的電影畫面隨時能回味。

■5號線

班次：8至20分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$5.8

車程：約60分鐘

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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