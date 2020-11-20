知多啲：《新警察故事》巴士戲 搭街景飛車

【明報專訊】坐完巴士看電影場景，我們將思維反轉一下，如果置身電影中看巴士，又會看出什麼趣味？巴士迷林兆榮觀察到，用來拍攝的巴士以城巴居多：「城巴有租車部門，其他巴士公司大多沒有，而城巴的利蘭奧林比安是出現得較多的一款巴士，《無間道II》（2003年）、《男人四十》（2002年）、《誤人子弟》（1997年）都見到它的身影。」

大銀幕中，巴士提供一個生活化場景，讓劇情隨車輛前進而推展，有時巴士甚至被編上異於日常的「戲分」。林兆榮舉例指，成龍曾多次拍攝「巴士戲」，例如《警察故事》中，為追截犯人，成龍以一把雨傘勾着行駛中的巴士，成功登上車廂；又如《新警察故事》（2004年），他需煞停一輛失控的九巴12米丹尼士巨龍，途中巴士橫掃玻璃窗和燈箱，又被天橋剷走車頂，成龍在車頂及車廂內四處閃躲障礙物，場面驚險。翻查資料，如此龐大製作，電影公司買入了3部巴士，噴上灰金色彩，拍攝時劇組動用超過500名工作人員，更在政府協助下，搭建出一條鬧市街景以拍攝巴士橫衝直撞的畫面。2部巴士在拍攝後拖回拆車場回收，另外1部則轉售予巴士迷私人收藏，並在今年送回九巴車廠保育復修。