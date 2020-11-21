保障安全：輕巧對講機 減失聯風險

【明報專訊】一大班朋友行山，有人喜歡急步行，鍛煉身體；有人享受漫步山野，細賞沿途景色，大家的步速不一致，總會有人行得快或落後大隊，想在戶外仍能互相聯繫，最簡單直接的方法，當然是用手機通話或對講機App溝通。不過，山野間未必一定有網絡覆蓋，有山友會考慮使用無線電對講機（walkie-talkie）。使用時只需選定頻道，再按通話鍵即可一次過與多名隊友溝通，並無使用人數上限，簡單方便。

不過，行山要帶上糧水及頭燈等裝備，背包重量已不輕，帶多一部對講機會否增加負擔？最近Motorola推出的Solutions TALKABOUT T38輕便型對講機（圖），機身只得78克，體積輕巧，加上防濺水功能，即使行山途中下起大雨仍可使用。它標榜機款毋須申請牌照，提供20個頻道及121組的私人編碼供使用，減低和其他使用者「jam」線的風險。

然而，山友最關心的相信是對講機的使用範圍，品牌聲稱在山上通話範圍達40公里（無視線遮擋計算），而記者實測T38可在約100公尺的距離下，接收得非常清晰，亦沒有明顯雜音。但有一點要注意，T38的開關鍵敏感度頗高，當記者把對講機放入背包時，偶有出現「自動開機」的情况，相信是對講機的開關鍵被其他物件誤觸引致開機，可用衣物包裹對講機解決問題。

Motorola Solutions TALKABOUT T38

售價：$480

查詢：3898 4910