新手輕鬆遊島看海 長洲登「小長城」 眼睛歎「饅頭」

眺望東灣海灘——從北眺亭可望到長洲地形似啞鈴的特色，眼前的海灘是島上另一熱門景點東灣海灘。（朱安妮攝）

【明報專訊】提到長洲，即時聯想到太平清醮、美味海鮮，其實行山也是個輕鬆有趣的選項。找來山藝教練兼長洲居民史啟賢，帶我們漫遊小島，先到北眺亭欣賞海景，再到小長城看奇形怪石，最後到張保仔洞打卡留影，享受悠閒之旅。

長洲土生土長的史啟賢（Sky），自小愛與大自然作伴，約10歲起登高遠足，至今累積了10多年行山經驗，2年前考得山藝教練資格。乘地利之便，他行遍長洲各處，對島上一草一木都瞭如指掌。

長洲是連島沙洲，兩端地形較闊大，中央則窄而長，形狀如啞鈴，今次Sky就帶我們來一趟小島遊。他指長洲以平地居多，最高點大約只是95米，行得輕鬆，加上沿路指示清晰，適合新手。

玉虛宮訪「北帝」 賞一級歷史建築

一行人在長洲渡輪碼頭集合後便起步，沿北社海傍路前行，沿途飽覽無敵海景，不出5分鐘便到長洲玉虛宮（又名北帝廟）及長洲北帝廟遊樂場。長洲玉虛宮建於1783年，2010年4月被評為一級歷史建築。廟宇成立主要原因是1777年港島爆發瘟疫，據說當時本地的惠州及潮州人從鄉下請來北帝神靈，建成這所廟宇祈求驅走瘟疫、庇佑百姓。長洲玉虛宮最為人熟悉的活動，當然是每年的太平清醮，重頭戲之一的搶包山，正是在長洲北帝廟遊樂場舉行，可惜今年受疫情影響而取消活動。

北眺亭看海打卡 捕捉「鹹蛋黃」

我們在長洲玉虛宮附近遊覽一輪後，繼續前行，踏上長貴路。由這段路起，遊人較少，環境變得清幽，我們徐徐前行至分岔位，右轉長北路後開始上斜。Sky表示，今次行程上斜路段不多，這是其中之一，也是較為吃力的一段。幸好，現時天氣清爽，走起來也不覺辛苦。隨「北眺亭」路牌前行，約10分鐘便到達第1個checkpoint：北眺亭。這裏不單可欣賞東灣仔沙灘、東灣沙灘及觀音灣等海景，更可遠眺南丫島。同時，這處也是觀賞日落的好地方，黃昏時段來可捕捉鹹蛋黃的美態。

古石刻圖紋獨特 奇石似象又似狗

在北眺亭拍照後，我們繼續行程，隨長洲家樂徑前行，經過另一個涼亭後再走15分鐘，便再次經過長洲玉虛宮。之後沿北社街及國民路前行，再轉入長洲東堤路，沿東灣海灘走，一邊聽海浪聲，一邊迎着海風前行，十分愜意。Sky大讚這海灘水清沙幼，一到夏天例必吸引很多人專誠來和陽光玩遊戲。

我們沿東灣海邊行了約10分鐘，於長洲華威酒店附近便見到「長洲石刻」。香港共有9個石刻被列為法定古蹟，長洲石刻是其中之一，於1970年被發現，至1982年列為法定古蹟。石刻上的兩組紋飾均由數條曲線環繞着小凹槽構成，相當特別。

觀賞完石刻，我們踏上黑排路，隨路牌指示方向行約15分鐘，便到第2個checkpoint：小長城。小長城其實是條輕鬆易行的家樂徑，Sky指這家樂徑的扶手欄杆設計看似萬里長城，外形獨特。這處可飽覽漂亮海景，以及一些外形奇特的大石，例如「饅頭石」，外形圓咕碌似饅頭；另一塊則因外形似大象頭部而被稱為「大象石」，但我們都認為，它似小狗多過似大象。

塌石堵張保仔洞 切勿內進

離開小長城後，跟「花坪」及明暉路的路牌指示方向行，走向長洲西堤道，向張保仔洞路牌指示方向進發。行了約50分鐘，終到達最後1個checkpoint：張保仔洞。或許大家都知道，張保仔是清朝有名的海盜，而相傳這個洞穴便是他的「藏寶洞」。洞口長約3米，洞穴由入口至出口長約88米，內裏非常黑暗及狹窄，而且地面濕滑兼凹凸不平。以往，不少遊人會入洞探險，但如今已不能再進入洞內。Sky解釋由於洞穴內，有塊大石估計因風化而斷裂，跌下來，堵塞洞內通道，遊人再難以通過，「現在只可以在洞口外望望，但洞口附近大家也得小心，免生意外」。雖則不能再進入張保仔洞探險，但這處附近可看到一望無際的海景，不失為打卡的好地方。

探訪張保仔「洞口」後，我們原路折返，回到長洲西堤道，往前走便可到達長洲渡輪碼頭，乘船離開。當然，碼頭附近食店林立，臨走時可先品嘗美食，祭祭五臟廟才上船。

起點：

長洲渡輪碼頭→（30分鐘）①北眺亭→（40分鐘）長洲石刻→（15分鐘）②小長城→（50分鐘）③張保仔洞→（30分鐘）終點：長洲渡輪碼頭

全長︰約10公里

需時︰約2小時45分（不連拍照休息）

起步及回程︰長洲渡輪碼頭

溫馨提示：量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

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文：許朝茵

編輯：梁小玲

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