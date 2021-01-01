工欲善其事：「牛仔」行山雙腳受罪 精明選好褲

【明報專訊】行山時，大家都會穿上輕便運動服，但今次龍脊之旅，不知是否因為屬近市區超易行的路線，沿途看見有些山友穿牛仔褲上陣。十仔提醒，行山不宜穿牛仔褲或西褲，因為這些褲的布料本身已有一定重量，可能令人行得更辛苦，以及影響上落斜的靈活度，排汗功能亦較差，途中出汗沾濕褲子，更會加重褲子重量，布料更會貼皮膚，走起來不舒服之餘，也易磨損皮膚。他建議，大家郊遊遠足時要穿上合適的行山褲，他介紹以下3類款式：

行山長褲：防風保暖，宜在冬天時穿著，只是天熱時穿上或會有點熱；一般行山長褲設多個小袋子，方便隨身攜帶指南針等小物。不過要注意，為免長褲妨礙上落山的活動，最好選有彈性布料，也要留意褲子的剪裁，最好在膝蓋部位設特別剪裁，方便提腿，上落山更靈活自如。不過，無論是長褲或短褲，最好是選上耐磨或防潑水功能，即使一旦遇到驟雨，水滴可較快在布面流走，有助避免弄濕褲子。

行山短褲：在夏天時，短褲最受山友歡迎，因較通爽及涼快，但即使踏入初冬，仍有不少山友以短褲上山，特別是步速快的人，因為短褲設計，讓山友上落斜時靈活度高，可行得更快。不過，穿了短褲，自然易被蚊蟲咬或被樹枝刮損，令雙腿受罪。

壓力褲：近年很流行壓力褲，有褲子生產商聲稱可以幫助血液循環等功效，有助減輕肌肉疲勞，而且排汗透氣能力高，加上貼身剪裁，靈活度非常高，可快速疾走，十仔參加越野跑或野外定向比賽均穿上壓力褲，惟這些褲走在密林中，十分易勾爛。

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