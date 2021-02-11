2小時耳環DIY「放題」 過足手工癮

【明報專訊】剛學做手作的人都會同意：一旦開始了第一件作品，便會「上癮」想做更多更多。如果手作班都有放題，便能滿足大家的DIY欲望。

首15分鐘學技巧 可做4至7款耳環

90後情侶Kyan和Leo在2016年開設了網店BEIBEI COLLECTION。最初2人自學製作耳環，然後於網上及市集發售。Kyan仍在念書，但在課餘時間會與全職管理店子的Leo一同開辦工作坊。他們最先感興趣是DIY皮革產品，後來經朋友建議下買材料回家邊學邊做耳環，更設立工作坊，以1至6人的小班教學形式，讓學員隨意挑選喜歡的耳環款式。除了一般耳環及首飾製作坊，還特設2小時放題製作坊，正因為他們提供了大量耳環配件，上課的首15分鐘教授學員簡單耳環技巧後，學員可自由挑選配件，製作自己心目中的款式。Leo說，一般來說2小時可做到4至7款，有學員試過只做一些簡單款式，最後在限時內共做了10對耳環呢！

你或者會問，10對耳環？即使有時間，又哪來那麼多設計靈感？原來，他們的工作室設有一堵「耳環牆」，可讓學員從中挑選款式參考。喜歡創作的Leo以主題式去設計耳環和首飾，如最受歡迎的富士山、獅子山主題，以及冬季推出的下雪森林主題；製作方式更加入3D打印、上色、滴膠等技巧，即使同一主題，每一款耳環都可呈現出不同的美態，難怪Leo說除女生外，不少男生都會來DIY耳環送給另一半。

■BEIBEI COLLECTION

費用：耳環製作坊$268／堂（耳環／耳夾 3對）；120分鐘任整飾品放題$338／2小時

地址：九龍灣環球工商大廈11樓1117i室

查詢：6011 9030（WhatsApp）