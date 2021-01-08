知多啲：元朗68支線多 小心搭錯車

【明報專訊】68A、68E、68F、68R、68M、68X、268A、268B、268C、968……在元朗搭巴士，特別要提防看錯字母，上錯車！該區巴士線，不少都與「68」有關。翻查資料，「68」系列中的第一條線就是68線，於1978年屯門公路通車那年應運而生，當年來往元朗與佐敦（後曾縮短至深水埗再停止服務，現時來回峻巒與形點的循環線屬第二代68線）。隨着區內發展，多個屋苑接連落成，人口增加，1980年代，來往元朗與荃灣的68M線，來往元朗與佐敦的68X線（後改以旺角為總站），相繼投入服務。到1990年代，再迎來過海巴士968線，可由元朗直達港島中西區和銅鑼灣，還有2000年代開通的268B和268C，分別以紅磡和觀塘為九龍一端的總站，元朗的巴士版圖愈來愈完善。

想避免搭錯車，不妨學學巴士路線號碼的編碼方式，從而推斷走向。一般情况下，接駁鐵路站的巴士線會加上M或K字（代表MTR及KCR）；行走快速公路的特快路線以X字表示（代表Express）；只在假日或配合大型活動開辦的路線以R字代表（代表Recreational）；只在繁忙時間或特定節日行走的以P或S字表示（代表Peak及Special）；醫院線會加上H字（代表Hospital）；而9字頭的3位數巴士線則經西隧。套用在元朗的68系列，68M以港鐵荃灣站為總站，68R可到冬日時紅葉遍野的大棠山道，68X是前往旺角的特快線，968則會經西隧過海，熟記編號法，遊巴士河就更得心應手。

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