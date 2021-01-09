入住「專寵」套房 扮靚放電 帶毛孩staycation歎世界

【明報專訊】根據旅遊網站Booking.com在2019年底針對全球逾2萬旅客的旅遊趨勢報告，半數旅客為了愛寵，不惜多花金錢入住寵物友善酒店，難怪愈來愈多本地酒店也增設為寵物度身訂做的服務和設施。除了基本住宿配備，部分還提供寵物美容、生日蛋糕和攝影服務，非常周到，方便大家帶同毛孩享受staycation。（因應防疫措施，酒店最終安排以官方公布為準；本版模特兒按拍攝需求暫除口罩，另部分照片為酒店提供）

近年，不少本地酒店都標榜「寵物友善」環境，歡迎客人攜同愛寵入住。位於紅磡的逸．酒店，最近推出招待寵物的「毛孩星夢之旅」staycation計劃，以狗狗作為這次「小旅行」的主角，每個房間可以讓2名成人和最多2隻10公斤以下的小狗入住。King size雙人牀套房連露台，面積達45平方米，並劃分了沙發區和睡眠區。寬敞的房間可讓你和愛犬都有充足的地方走動，玩遊戲、拋接玩具都綽綽有餘。私人露台則可讓狗狗和主人齊齊享受日光浴；又或者來個優哉游哉、沒人打擾的下午茶派對，也是不錯的選擇。

說得上寵物友善，房間內各種狗狗生活必需品和配備當然一應俱全：狗牀、便盆、尿布、食盆、水盆、零食、小玩具等等，全部貼心預備妥當。另外在裝潢和擺設上也落足心思，不單有狗狗壁畫、造型抱枕，還有狗狗專屬的換裝區！酒店提供約5件狗狗衣服，有不同尺碼選擇，入住前酒店會先確定狗狗的身形和性別。衣物款式也很多元化：有睡衣、浴衣，甚至角色扮演服裝，可以讓狗狗cosplay成小護士和小丑殺人魔，以特別裝扮打卡。

豪華露台房 歎寵物鮮食

食物方面，主人將獲得位於酒店1樓西餐廳Moreish & Malt的餐飲現金券、野餐籃（早餐），以及兩份港式經典「時新」漢堡包餐。使用現金券形式，讓客人可靈活安排用餐時間和食物選擇。晚上6時前酒店可供堂食，不過酒店更鼓勵客人於房間內與愛寵一同用餐，因為酒店也為狗狗安排了來自MyHappii的寵物鮮食餐，有牛肉燈籠椒、挪威三文魚和新鮮羊肉等不同口味，選擇多多。

空中花園野餐 免費拍寫真

食飽飽想活動一下，酒店有一個露天空中花園，中間一部分設置了矮圍欄，作為狗狗專用的「放電」空間。客人也可以帶上計劃包括的早餐籃來「野餐」，酒店提供了簡易野餐墊與寵物戶外設施，非常方便。考慮到有些狗狗遇到其他狗隻會感到緊張或害怕，酒店在每時段只會安排給一隻狗狗使用，主人可以事先預訂。當然在雙方主人同意下，也可讓狗狗趁這個難得機會結交新朋友，一同玩耍呢！

為了將美好時光留下，酒店與影樓合作，提供免費寵物寫真拍攝，主人可帶同狗狗到Venture Studios免費拍攝1小時，更附贈價值$1500的7吋× 5吋手工木製相架。若想狗狗以最佳狀態上鏡，也可到PRIVATE i PETS先做個寵物美容，可享7折優惠！

■逸．酒店「毛孩星夢之旅」計劃

房價：每晚$2680（以酒店官網為準；另加一）

內容：

‧雙人與1隻寵物犬入住主題套房連露台（每房最多2隻寵物犬入住，第2隻每晚收費$150）

‧早餐野餐籃、Moreish & Malt西餐廳$400現金券、「時新」漢堡包餐兩份

‧MyHappii犬隻健康餐1份搭配新鮮有機食材

‧PRIVATE i PETS寵物美容7折禮券及優惠

‧Venture Studios 1小時寵物寫真連手工木製相架

地址：紅磡蕪湖街83號

詳情：bit.ly/3ocFqwt

查詢：2275 8822

文：唐可怡

模特兒：Vicky、小狗Duffy

編輯：王翠麗

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