寵兒相伴 拱廊邊歎主題下午茶

配套完善——美利酒店為留宿寵物提供基本寵物用品，如狗牀和食盆，讓毛孩也有賓至如歸的感覺。（酒店提供）

寵物主題下午茶——寵物主題下午茶食物種類選擇多，多款鹹甜點讓人目不暇給，當中狗骨頭鬆餅最吸引眼球。須留意「寵兒度假遊」下午茶只包括主人的食物，給狗狗享用的零食要另購。（酒店提供）

【明報專訊】位於中環紅棉路的香港美利酒店，一直以高雅精緻的裝修風格聞名，不少女生都會特地前來品嘗afternoon tea。但原來酒店一樣歡迎客人攜同小狗入住，更設有寵物主題下午茶！入住期間，酒店會為客人提供寵物基本用品，包括狗牀、食物盆、水盆、便盆和尿布墊等，還包括一份寵物零食。美利酒店最為人熟知的，莫過於它的無敵打卡位！預訂「寵兒度假遊」的客人，可以帶同寵物到位於花園樓層的Cotton Tree Terrace戶外平台吃早餐和下午茶，戶外平台有48個座位，旁邊就是美利酒店的標誌拱廊，四周也圍繞着綠意盎然的植物和草叢，令人心情特別放鬆。

酒店每月均會於半露天場地The Arches舉辦「寵寵愛寵下午茶」聚會，一眾狗主人可帶同寶貝來吃下午茶。除了主人們可以分享飼養心得，狗狗也可以和友伴玩過痛快！屆時還設有寵物市場，有狗狗飾物和零食攤檔，亦有獸醫分享護理心得，以及由專業攝影師提供拍攝紀念照服務。

■香港美利酒店「寵兒度假遊」

房價：每晚$2800起；另加一

日期：即日至4月30日

內容：

‧每房最多可供2名成人、1名小童及1隻10公斤以下寵物入住

‧可攜同寵物於Cotton Tree Terrace享用雙人早餐、寵物主題下午茶

‧ 每晚$900餐飲消費額

地址：金鐘紅棉路22號

詳情：bit.ly/3hw2942

查詢：3141 8888