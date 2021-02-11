搭110號循環線 過海「行大運」 游走港九老字號辦年貨

【明報專訊】距離農曆新年不足1個月，今日就提早「行大運」吧！這次搭通香港推介平日恆常行駛的唯一一條過海循環線110號，游走港島的筲箕灣、太古、北角、銅鑼灣，以及九龍佐敦和尖沙嘴，行經東區走廊和紅隧，全程約2小時，超過40個站，足以盡享維港美景、古早味濃厚的小區風情，以及繁華的廣東道街景。有趣的是，沿線車站附近有不少本地小店，售賣瓜子、蛋卷、流沙湯圓、斑蘭年糕、芋蝦球、鵝肝腸等年貨，其中不少是手工製作的特色滋味。110號可能是新年前遊巴士河最適合選乘的路線！

■1．白加士街站

破格旗袍米奇助陣 古法炒瓜子味芳香

我們選擇在佐敦出發，白加士街站附近可找到在香港成立逾半世紀的裕華國貨，其佐敦總店貨品包羅萬有，中式棉衣、長衫、旗袍、中式風格寢具，以至寫揮春用的金色墨汁、古風攢盒及賀年零食，是辦年貨的好地方。別以為國貨一味停留在傳統框架，近年裕華積極注入時尚元素，例如引進Loom Loop、Mary Yu、Ming Ming、Ranee K、yì-míng等新進設計師創作的新派旗袍和長衫，其中yì-míng更與迪士尼合作推出「米.旗」系列，糅合中式典雅、不對稱下襬的新穎設計，以及米奇圖案玩味風格等元素，展現新潮時尚感。

過年又怎少得瓜子？上海陸金記瓜子大王是本港少數自家炒瓜子的專門店，在佐敦也有分店。其古炒法令瓜子殼脆易咬開，瓜子肉入味芳香，風味非機炒能及。主要有紅瓜子、葵瓜子、南瓜子和黑瓜子，再細分不同級數和口味。當中以黑瓜子最熱賣，五香醬油和甘草甜醬油味是兩大王牌，創辦人陸金利特意把黑瓜子擺放在店內最裏面的位置，目的是讓客人逗留在店內時間長一點，看看果仁、糖果、蜜餞、乾果和肉乾等其他產品。●

裕華國貨（佐敦總店）

地址：佐敦彌敦道301至309號

查詢：3511 2222

上海陸金記瓜子大王（佐敦分店）

地址：佐敦庇利金街14至20號 地下1號舖

查詢：2730 1488

■2．電氣道街市站

手工湯圓一咬爆漿

由佐敦白加士街搭12個站過海來到港島東的電氣道街市站，附近的福元街，有間30年老字號糖水舖福元湯圓，以手工流心餡湯圓馳名，人手搓製的湯圓皮薄黏糯，一咬爆漿。湯圓類中以黑芝麻及花生流心餡最熱賣，黑芝麻和花生分別炒香後，人手磨碎，格外芳香，花生碎粗粒甚有口感。生湯圓每盒10粒，店家教路，記得滾水下湯圓，文火煮5分鐘便最美味。●

福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓 地下I-1舖

查詢：3106 0129

■3．粵華酒店站

熱賣蛋卷鬥手快 日本元貝大跌價

再坐兩站來到粵華酒店站，附近除有電車穿越春秧街街市的奇景，渣華道一帶也有不少值得辦年貨的小店。其中老字號德成號出名自家製罐裝蛋卷，現有家鄉雞蛋卷、鮮牛油蛋卷和椰汁味雞蛋卷3種口味，前兩者較受歡迎。由於蛋卷鬆脆，富蛋香，長期熱賣，預約需時數個月，但每朝早會預留小量貨源供現場購買。如要現場碰運氣，就得早上9:30一開店便來排隊。

由德成號走2分鐘即可到達渣華道市政街市尋寶，其中有間名為金飯碗的摩登雜貨店，出售多款高質海味。店主梁耀邦（Alan）推介，今年性價比最高的是北海道乾元貝，因為疫情令北海道遊客及餐飲業用量大減，以往遊客喜愛的元貝滯銷，導致整體價格下調，以1斤元貝碎為例，兩年前要$720/斤，今年賣$360/斤，變相減至半價。其他推介還有香港製造的飛天鵝肝腸，以法國鵝肝、美國鴨肝、本地豬肉和頤和園醬油製作，肝味層次豐富香濃；另外亦有汕尾肥大的狀元金蠔。●

德成號

地址：北角渣華道64號

查詢：2570 5529

金飯碗（北角店）

地址：北角渣華道99號 渣華道市政街市地下6號店

查詢：9846 9323

■4．琴行街站

斑蘭年糕椰子味濃

粵華酒店下一站是琴行街，附近的馬寶道有家開業逾50年的天然椰子號。由早年只賣椰子，後來增加香料，更自製醬料，尤以咖喱醬最為人熟悉。小店至今仍然每日售賣鮮榨椰汁、新鮮椰子水、椰肉和椰絲，更善用椰子水和椰汁自製各式糕點，例如椰汁馬豆糕、椰汁千層糕、椰糖年糕及椰汁年糕，每逢過年前更特別多人訂斑蘭年糕。它使用鮮椰子水開粉，並以新鮮斑蘭葉和天然椰汁入饌，椰子味特別香濃，味道清甜，口感軟糯，煎香或蒸熱吃為佳。提提大家，附近有不少名字類似的香料店，如果見到天然椰子號的鷯哥Happy和貓店長黑椒BB便知道沒有去錯！●

天然椰子號

地址：北角馬寶道46號地下

查詢：2571 6305

■5．筲箕灣巴士總站

脆口芋蝦球分外香

繼續搭110號巴士，一邊休息一邊看看太古和西灣河的城景，轉眼便來到筲箕灣總站，步行約5分鐘可看到位於電車總站旁的八珍醬園。筲箕灣專門店近年翻新，店內設計採懷舊風格，充滿港式情懷。八珍不光甜醋出名，賀年食品也為人津津樂道。首推酥香脆口的芋蝦球，其次還有年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕等各式足料傳統糕點。新派小食也值得一試，其中以薑醋入饌製作薑醋曲奇，酸酸甜甜，十分滋味。●

八珍筲箕灣專門店

地址：筲箕灣東大街128F

查詢：2569 2296

■110號線

班次：

15至20分鐘一班，「新巴城巴」及「APP 1933 - KMB．LWB」手機應用程式提供巴士抵達時間

全程車費：$9.8

車程：筲箕灣來回尖沙嘴（麼地道），全程約120分鐘

文：陳麗斯

圖：曾憲宗、林靄怡

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com