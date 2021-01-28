避開人潮 輕鬆遊元朗 清靜髻山 鄉郊鳥語忘憂

石上作畫——今次行程中，發現有4顆大石被人畫上山水畫，建議大家盡量讓大自然保留原始外貌。（黃志東攝）

值得一遊——唐夏寮雖只是一個涼亭，但建在尖鼻嘴最高點的龜山上，值得一遊。（黃志東攝）

俯瞰城景——前往髻山途中，會經過多個開揚位置，可俯瞰天水圍及元朗一帶的城景。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情爆發後，熱門郊野山徑有人滿之患，其實區區有山行，今次山藝教練吳銨洋（Ken sir）帶我們遊元朗，由朗屏出發，先到髻山賞城景，再去豐樂圍魚塘打卡影靚相，最後到觀鳥熱點尖鼻嘴，沿路可細賞無敵海景，人流不多，可靜享大自然。

香港是個彈丸之地，市區和郊野非常接近，只要細心發掘，不難找到一些清幽而有趣的行山路線。Ken sir有逾20年行山經驗，經常帶領山藝班學生上山，熟悉香港各區山路。他本身喜歡挑戰高難度、長程路線，但今次特別選了一條輕鬆路徑，上落斜幅度不大，累積攀升約300多米，十分適合新手，而且此路不算非常熱門，人流較少。

由於今次途經過多個觀鳥熱點，Ken sir特別邀請具有生態旅遊證書資歷的山藝助教符蘊（Daisy）同行，讓我們多了解雀鳥的資料。

我們在港鐵西鐵線朗屏站B出口集合，沿宏樂街走向朗屏路，行約15分鐘，便到達山徑入口。對面是元朗朗屏東莞學校，附近有地盤正在施工，沙塵滾滾。我們快步走入山徑，緩緩上斜，不出10分鐘便見到一個估計由山友搭建的「風雨亭」。涼亭內雖然備有些運動器材，但始終不肯定是否安全，因此不建議大家使用。

開揚小山 俯瞰天水圍、尖鼻嘴

上髻山的路段是原始沒經人工修葺的天然泥路，不算十分陡峭，惟沙石較多。沿途有多個開揚靚景位，可欣賞到元朗一帶的城景，我們邊行邊停步影相，不經不覺行了約大半小時，便到第1個checkpoint︰髻山。Ken sir指髻山雖然只得海拔121米高，屬於小山，但山頂四周無遮無擋，視野非常開揚，可飽覽天水圍、尖鼻嘴及豐樂圍魚塘景色。我們也順道在此歇腳，細味眼前美景。

稍休後，沿山路落山，山徑清晰不難行，途中景觀依然非常開揚。徐徐往下至福順街，之後的路段以平坦的石屎路為主，非常輕鬆。行了半小時後，眾人於「丫髻山茶座」對出的分岔位轉入支路，再行多10分鐘左右後見到一大片魚塘，便是第2個checkpoint：豐樂圍魚塘。

豐樂圍觀鳥 捕捉天空之鏡

豐樂圍魚塘是熱門的觀鳥地方之一。Daisy解釋，本港約有500多種雀鳥，當中約七至八成是季候鳥，10月至3月期間，有不少冬候鳥如黑臉琵鷺由北方向南遷，在港過冬。「由魚塘開始，至尖鼻嘴及后海灣附近的拉姆薩爾濕地，蘊含豐富的物種，吸引鳥兒來覓食，因此這一帶聚集了不少季候鳥，成為賞鳥熱點。」

她續指，觀鳥最好準備望遠鏡，衣著要避開鮮豔色調，最好是一些與大自然接近的顏色如啡色等；最重要是保持安靜，以防驚倒鳥兒。

Ken sir補充，這處不單止可觀鳥，亦是影靚相的好地方，「當風和日麗、水面平靜時，有機會影到水中倒影，成為天空之鏡」。而對都市人來說，單是欣賞魚塘景色，享受鄉郊的寧靜氣氛，已可讓人暫且抽離城市的煩囂，絕對是減壓的好地方。

一輪拍照過後，從魚塘向邊境路方向前行，會經過零星村屋，Ken sir叮囑我們保持安靜，別影響村民。一行人放輕腳步，慢慢踏上邊境路，走向尖鼻嘴的龜山。Daisy亦提示我們邊行邊留意四周的雀鳥蹤影，可惜當日天陰，而雀鳥都是喜好在太陽下活動，因此在賞鳥方面沒有太大收穫。行了約1個多小時，到達深灣路迴旋處，旁邊有條長梯級，爬上去便到達最後一個checkpoint：唐夏寮。

輕登龜山 賞后海灣眺深圳

Ken sir提到，唐夏寮是龜山山頂一個涼亭，龜山高度大約是海拔70米，但已是尖鼻嘴一帶的最高點。可惜，涼亭四周被大量植物包圍，阻擋了視野，景觀一般；反而前往唐夏寮中途會經過多個無敵海景打卡位，特別是在梯級起步點附近的「尖鼻嘴后海灣觀察點」是一個小小的觀景台，可看到后海灣，遠眺深圳，不失是賞景賞鳥的理想位置。

在今個路程最後一站唐夏寮休息過後，原路落梯級，左轉上深灣路，直行至經過一所名為「Kelly Animals Shelter」的動物收容所後，走多數分鐘便到達35號綠色小巴站，可前往港鐵西鐵線天水圍站。

■溫馨提示：量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：王翠麗

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