屯赤隧道兜風爽 時光隧道闖秘景

輕鬆通過——欣澳時光隧道並不如網上影片所見的狹窄，大車也可輕鬆通過。（曾憲宗攝）

天后古廟——龍鼓灘天后廟的歷史，據村民口傳，可追溯至清朝中葉。（曾憲宗攝）

【明報專訊】屯赤隧道（屯門-赤鱲角隧道）通車為大嶼山交通打開新局，不單多了一條接通屯門的新路，而且新隧道和一向收費的青嶼幹線，同時容許大家免費通行，令交通費大減。今次我們就來一轉龍鼓灘、東涌、欣澳自駕遊，試試走這條新隧道，滿足一下行新路的好奇心。

●第1站：黑沙龍鼓灘 鮮艷戰衣搶鏡

今次行程從屯門出發，先遊龍鼓灘，到訪中華白海豚瞭望台和天后古廟後，經屯赤隧道直奔東涌遊炮台兼開餐，然後沿翔東路走訪欣澳的幾個打卡點，全長總計約42公里。由東涌去欣澳，行翔東路因車流較少，走起來輕鬆悠閒，滿有度假感覺。

屯門龍鼓灘鄰近青山發電廠，擁有風景優美的長長海濱，是散步的好去處。龍鼓灘的沙粒呈灰黑色，本港罕見，穿上鮮艷衣服拍照特別合襯。由於位處香港西端，龍鼓灘視野廣闊開揚，也是拍攝日落美景的熱門地點，天氣上佳退潮時更有機會在泥灘拍到美麗的倒影。

不過今次我們選在上午到來，避開人流。在龍鼓灘泊車十分方便，灘旁的龍鼓灘村公所提供泊車服務（每小時$20，費用自行投進信箱中），亦有士多供應輕食，公共廁所就在附近，非常方便。

天后古廟賞特色壁畫

龍鼓灘村公所旁的天后廟是當地其中一座最古老的建築。據村民口傳，該廟早在清朝中葉由村民自發籌建，以祈求風調雨順，守護以捕魚為生的村民。天后廟其後歷經多次重修，廟內有碑記載最近一次應為1988年。雖然規模不大，但天后廟仍然值得一遊，特別以傳統建築手法構築的外牆和壁畫，頗具特色。廟前廣場植有兩棵細葉榕，樹冠飽滿，氣根茂密，跟市區的知名樹王相比毫不遜色。

從村公所廣場前的沿海小路，靠右走約3分鐘便是龍鼓灘中華白海豚瞭望台的入口，從這裏走約10分鐘梯級，便到達瞭望台和涼亭。坦白說，上到半山要看到極少出現的中華白海豚需要極佳的運氣，不過登高望遠，風景總是不錯。這個位置可以觀賞無阻擋的龍鼓灘全景，附近的小島包括龍鼓洲和沙洲等一覽無遺，日落景色更是壯麗。

●第2站：東涌民居「藏」百年炮台

離開龍鼓灘，今次自駕遊主角屯赤隧道隨即登場，經屯赤隧道約花30分鐘已可到達東涌，沿途路面路牌指示清晰，路况平順，整體感覺方便快捷（詳見另稿「新路遊車河」）。到達東涌時近正午，遊畢市中心附近的東涌炮台便可以醫肚。近年，毗鄰炮台的滿東邨入伙，附近一帶也就興旺起來，包括不少食肆，就在炮台1分鐘路程已經有多家餐廳，印度菜、泰菜或者港式美食各適其適，而且大部分提供免費泊車，十分方便。如果停車位滿額，或者要停泊比較長時間的話，滿東邨停車場也是近在咫尺。

東涌炮台建於清朝道光年間，炮台入口的花崗石額刻有道光十二年（1832年）字樣，昔日為大鵬右營的水師總部，設6門大炮。新界在1898年租借予英國後，清軍撤離，此後百多年間這個地方曾經成為警署和東涌公立學校的校舍，1979年被列為法定古蹟。東涌炮台經過不斷修葺，城牆狀態良好，在其上走走，想當年的海盜故事也挺有趣。6門大炮今天仍在，不過從前面對的海運航道，今日已變成公屋單位。

●第3站：欣澳穿越時光隧道 打卡夠punk

離開東涌炮台，沿着翔東路和欣澳道進發，大概20多分鐘車程可以到達兩個熱門打卡點：時光隧道和木塘，而欣澳海濱長廊也近在咫尺，十分有度假feel。

由東涌前往欣澳，其實可以選擇走翔東路或者北大嶼山快速公路，非繁忙時間兩者需時差不多，里程以前者較短。不熟路的朋友建議走翔東路，車流少而平均車速較慢，可以睇定慢慢開，因為路口位有點隱蔽。第一個目的地：欣澳時光隧道在導航軟體上並未登錄，建議從東涌開車前在導航軟件上先將目的地設定為「欣澳石灘」，沿着翔東路一直走，過深水角牽引配電站留意一個向右路口，通往一條「黑暗狹窄」的隧道，就是欣澳時光隧道。

欣澳時光隧道近年在網絡突然爆紅，先是很多車評網站在這裏拍攝，然後其他車友或單車愛好者也特意前來打卡。時光隧道其實是穿越北大嶼山快速公路的小隧道，網絡影片見有點狹窄，到現場看其實不算窄，就算大車也可以輕鬆通過。隧道兩端空間都十分開闊，讓車或者稍為停留一般不成問題。大家都喜愛在隧道近海一邊的避車處拍照，這裏有一些塗鴉和通往欣澳海水泵房的大型水管設施，可以拍出龐克（punk）和工業風格的照片。

賞木塘遺美 近攝飛馳列車

沿路繼續往前駕駛約3分鐘，可到達欣澳灣，海中矗立的十數枯木給人遺世獨立的感覺，就是陰澳木塘的遺址。由於這個海灣受天然屏障保護，風平浪靜，多年前曾經被附近的一些木廠作為存放木材的地點，可惜近年木廠先後結業，僅餘這些枯木作為行業見證。另外，欣澳灣位置和鐵路相鄰，是香港少數可以近距離觀賞和拍攝列車飛馳的地點，鐵路迷最愛。

從欣澳灣驅車，幾分鐘便到達欣澳海濱長廊，這邊的海景更開揚，是觀賞日落和垂釣的上佳位置。要留意，通往海濱長廊的小路十分狹窄，僅夠兩車並排而行，同時遊人和單車頗多，請小心駕駛，耐心忍讓。

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：林曉慧

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