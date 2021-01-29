新路遊車河：屯赤隧道暢順 龍鼓灘30分鐘到東涌

跟隨路牌——從屯門經屯赤隧道往大嶼山，有清晰的「東涌、珠海及澳門」路牌指示方向。（曾憲宗攝）

【明報專訊】上月底剛通車的屯赤隧道（屯門-赤鱲角隧道），甫登場即成為駕駛人士的焦點，甚至引起塞車，相隔幾星期，車流稍減，選非繁忙時段，如清早或晚上遊車河，行車就更爽快。這次走屯赤隧道，從屯門龍鼓灘駕駛至東涌，路牌指引清晰，路况平順，整體方便快捷。

小心進出龍富路迴旋處

從龍鼓灘出發，按路牌指示選行「東涌、珠海及澳門」路線，不旋踵已進入龍富路迴旋處，其間緩衝位置充足。由於鄰近內河碼頭，同時也是分流往屯門不同區域的要衝，龍富路迴旋處向來繁忙，也有不少大型車輛通行，進出都要小心。走訪當天是平日近中午時段，交通尚算暢順。

屯赤隧道長5公里，是現時本港最長和唯一免費的跨海隧道，車速限制每小時80公里。正常車速，大概8分鐘走完全程。隧道內的照明適中，而且路况不錯，感覺比中環灣仔繞道要好。據報隧道裝設12組測速相機，而且全程有閉路電視錄影，建議大家務必循規蹈矩，小心駕駛。

隧道往大嶼山方向的出口設在港珠澳大橋香港口岸人工島，出口前有清晰指示，東涌、機場、珠海、澳門和迪士尼樂園分別選用不同行車線。往東涌的車輛基本上一路往左面切線，當天從龍鼓灘駛往東涌總共花了約30分鐘。

運輸署指，採用屯赤隧道往返屯門和機場可以節省約20分鐘的行車時間，並且可以分流屯門公路和青嶼幹線約一成和兩成車流。但實際成效，要待疫情過去，往返機場的交通量回復舊觀方可斷言。