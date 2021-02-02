3000年珍藏展 新春黃金盛宴 賞失傳工藝

蝙蝠趕珠龍金束髻冠——明代製作的蝙蝠趕珠龍金束髻冠以纍絲製成。頂部和底部以金片相連，飾以金片和金絲製成的蝙蝠和蓮花形飾。（展覽提供）

狼紋金頸圈——在公元前4至3世紀面世的狼紋金頸圈，當中的狼牌飾和凸泡紋分別與當時中國西北部的草原文化和歐亞大草原流行的圖紋相似。（展覽提供）

卧鹿形金飾牌——L'École珠寶藝術學院亞太區董事總經理Élise Gonnet-Pon心水展品之一是公元前6至5世紀鑄造的卧鹿形金飾牌，卧鹿前後肢均收合於腹下，鹿角由頭部向後蜷曲至尾部，呈圓環枝狀。（黃志東攝）

鏨刻胸飾——公元前4至3世紀的金胸飾，先錘鍱成形，再鏨刻表面圖案。鏨刻跟大家較熟悉的雕刻不同，雕刻會將黃金刮走，鏨刻是將黃金向下壓刻，過程中不會流失黃金。（黃志東攝）

【明報專訊】過年時，不少人也會在攢盒中放幾塊金幣朱古力，又或在家中放置黃金擺設，取其「黃金滿屋」好意頭。當經濟環境不穩時，大家又會選擇買金保值。無論在不同國家及地區，黃金也受到大家追捧，為什麼黃金會成為跨文化的寶物？預計在農曆新年後開放的「黃金的藝術：三千年華夏珍藏展」，正好讓大家了解黃金背後的文化背景，仔細欣賞黃金工藝。

歷年的考古發現顯示，人類早於公元前5000年已懂得開採黃金。無論是西方抑或亞洲古文明，均對黃金趨之若鶩。其璀璨外表，成為不少裝飾或禮祭器物的材料。夢蝶軒藏品收藏家盧茵茵指出，中國地區並非一開始便崇尚黃金。「相對美索不達米亞與古埃及，中國地區的史前文化尚玉，夏商周三代則尚青銅。」中國黃金製品的出現要到距今約4000至3000年前的青銅時代，相當於夏時期。「當時的黃金製品首見於西北方如甘肅、新疆一帶，中原地區較少，且多為小件如耳環指環等，使用不算普遍。」黃金文化，可以說是由歐亞草原、蒙古及喜瑪拉雅地區漸漸傳入中國。

古老錘鏨法 製成精巧立體造型

在公元前3000年左右，中國西部地區文明開始開採沉積於河流中的黃金，但古代中原地區在開採金礦和冶金方面並無重大突破，大部分當時流通的黃金器物來自西方，藉由「絲綢之路」傳至中國，而金工技術亦因此逐漸發展成熟，包括錘鍱與鏨刻、鑄造、金絲與纍絲、珠化工藝。L'École珠寶藝術學院與夢蝶軒合作舉辦的「黃金的藝術：三千年華夏珍藏展」便按照這4種工藝，梳理金飾背後的技藝和文化。

每件展品也金碧輝煌，「金飾除了展示工藝，也顯示不同文化」，盧茵茵說。錘鍱與鏨刻是歷史最悠久的金屬加工工藝。錘即錘打，鍱是將金屬錘打成薄片的意思，商及西周時期的金器大多是直接錘製而成；金器錘鍱成形後加刻紋飾，即鏨刻。錘鍱與鏨刻組合起來的錘鏨法，可製成精巧的立體造型。

展品中一件以裝飾動物紋樣的金器，金冠冠沿前高後低，通過4道金帶與枕形的冠頂相連。「很多人會留意造工更細緻的黃金製品，但早期的金器其實同樣有趣。細心看會發現金冠前部正中為一長角羊頭，以此為中心兩邊的紋飾對稱展開，依次為鷹、蛇、鹿、虎。冠頂飾有4隻臥鹿紋類。此動物紋金冠來自公元前4至3世紀，這種冠飾是匈奴貴族身分的象徵，配合織物佩戴。」

縫綴金片成狼紋頸圈

她另一件推介的藏品是狼紋金頸圈，頸圈並沒有以金條作為骨幹，而是將一塊塊錘鍱成凸起圓泡紋的金片對折剪開後扭彎，再以金線將對折處縫合，將金片當作織物或皮革處理。「從正面可以看到整齊的走線，背面則見到糾纏的針腳。草原地區經常縫製皮革，但縫綴金片卻少見。中央的狼牌飾並非連為一體，穿脫時可輕輕拉開。頸圈後方幼窄的地方有一金塊加固，證明頸圈曾在日常穿脫，對這部分的金屬造成勞損。我們用X光拍攝頸圈，觀察到在金片下，還有一塊更小的金片包裹在原有的凸泡上，有反覆修補的痕迹，也是頸圈曾長久使用的證明。」正中對向的狼牌飾是用兩片錘鍱成形的金片合成，然後套入項圈兩端，再用金線縫固。盧茵茵解釋，狼牌飾是公元前4至3世紀在西北草原文化常見的紋飾，凸泡紋則是歐亞大草原的流行圖飾。

「這兩件金器同樣來自西域游牧民族，同一時期的中原地區金製品則相對細小，因為當時黃金仍未流行，而不同地域也有不同的設計取向。」以商周時期為例，北方以製作冠飾、頸飾、耳飾、簪、腰帶及劍鞘等為主，多為錘鍱，模製成形。在中原、長江流域至西南地區，黃金多被加工成金箔、金片和金絲，以包、貼、嵌、鎏金等方式作為玉、青銅、銀、木器等的表面附飾。東周時代多使用鑄造法製作小型金器，將金屬加熱成液態後倒入預先製好的模具中，待其冷卻凝固成器，鑄造法在當時非常普及，相信是受到當時青銅製造業的工藝傳統影響。盧茵茵說：「黃金的延展性高，展出的作品雖然有些大如頭冠，或細如戒指，但重量可能相差無幾。」

秦漢以後，原本多見於北方的纍絲、珠化工藝慢慢在中原流傳，漢朝女性喜歡將金珠、玻璃珠、金鑄小動物等飾品穿連成頸鏈，至唐代金器或金飾銀器極盛，成為貴族日常衣飾及飲食和宗教器具，後來的朝代亦沿襲。「在唐代或之前的金器，常有點異域民族風情（受外族的金飾文化影響），到唐朝以後金器造型才變得漢化，例如宋代以後流行纍絲技法，多龍鳳、花鳥裝飾。」另外在唐朝之前，漢人甚少佩戴耳環，可能是受契丹影響，宋代女性才開始穿耳帶環。

珠化技術打造0.05毫米金珠

金絲法是借由黃金的延展性能而製成絲狀，其中的扭絲法將長金條捲扭，讓它自然盤繞出圓柱體。金絲製成後，又演化出各種裝飾技法，纍絲是其中最重要一種。纍絲是指將金絲掐揑出各種形狀，堆纍成平面或立體的造型後焊接固定。珠化則是指將金屬製成細珠，並焊接在器物上。製珠時會利用液態黃金的表面張力讓其自然成珠的原理，通過潑珠法、吸珠法等製成珠狀，再焊接在其他黃金表面。

一枚12至14世紀製成的花卉瓜果紋金簪上，便可以看到此兩種技法，金簪上以多條金絲勾勒成花卉圖案，邊緣再以金珠緄邊。另一枚明代製作的蝙蝠趕珠龍金束髻冠同樣以纍絲製成，頂部呈半球形，有6道樑，底部呈扁平的圓領，後部為雙立翼環形飾。頂部和底部以金片相連，並飾以金片和金絲製成的蝙蝠和蓮花形飾。髻罩鏨刻連珠和卷雲紋，底部雙翼用金絲編成，並綴以金珠。

「不同的黃金工藝一直發展和流傳，但其中的珠化技術卻已經失傳。部分展品上那些直徑只有0.05毫米的金珠，今時今日我們都做不到。」盧茵茵說。趁農曆新年後欣賞這些展品，除了能沾沾旺氣，也讓人讚歎前人智慧。

■黃金的藝術：三千年華夏珍藏展

地址：L'École珠寶藝術學院亞太區分校

九龍尖沙嘴梳士巴利道18號

K11 MUSEA 510A室

費用：免費入場

查詢：bit.ly/2MDO34X

註：展覽參照康文署轄下博物館的展覽安排，展期及開放時間可留意官方網站更新。場內提供免費導賞團時段，備粵語、英語及普通話選擇，可在網上預先登記

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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