知多啲：黃金抵得住錘打拉伸

嵌寶石琉璃硨磲金梳背——Élise Gonnet-Pon喜歡的其中一件展品，是公元7至8世紀的嵌寶石琉璃硨磲金梳背，唐代李倕公主墓出土冠飾中有同類飾物，與這梳飾在當時可能是成套佩戴，細看會發現中間鑲有無數微細金珠。（展覽提供）

【明報專訊】黃金是常見的珠寶材質。L'École珠寶藝術學院亞太區董事總經理Élise Gonnet-Pon表示，雖然這次的展品均源自亞洲地區，但在西方的黃金珠寶也有用上相同的工藝，兩者有相同之處。

那為什麼世界各地也以黃金作為常用的飾物素材？大家先要了解黃金的化學特質。金本身是一種化學元素（Au，源自拉丁詞彙aurum），它的原子結構令其相對穩定。在一般環境溫度和壓力下，金會保持固體狀態，並擁有出眾的觸媒特性，在加速旁邊物質的化學反應時本身的性質不變，加上其化學惰性能抵禦強酸，不易與其他物質產生化學作用，故在大自然中，更常以純金而非化合物的形態出現。所以金的熔點雖高至1064℃，但工匠不需要經過複雜的提煉操作已能冶金。

金的另一特點是其高展性（malleability）和高延性（ductility）。展性是指物料受壓變形（如碾壓和錘打）而不破裂的能力，延性則是材質抵禦塑性變形（如拉伸作用）而不破裂的能力。金經過碾壓和錘打等工序後，可製成厚度只有0.0001毫米的金箔；每1克重的金，能拉成直徑僅0.00001毫米，長逾2000米的金絲。黃金亦能反射約95%的光線，令其成為製作珠寶的理想材料。