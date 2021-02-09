賞蟲貼士：初春尋斑蝶 欄杆覓蟲蟲

擬旖斑蝶——斑蝶於每年10月左右南下過冬，因而在冬天有機會看見牠們，圖中是擬旖斑蝶，在本港很常見。（受訪者提供）

【明報專訊】喜歡行山的人，不少也會對自然生態有興趣，Mancy便是其中之一，她鍾情昆蟲，不單修讀生態課程，更在綠色力量擔任兩年「蝴蝶普查員」，在遠足時她會邊行邊尋覓昆蟲蹤影。今次她提供一些賞蝶賞蟲的小貼士。

不說不知，很多人以為只有春季才可以觀賞蝴蝶，其實在冬天一樣可尋覓蝶蹤。她指眾多蝴蝶中，斑蝶科會如候鳥般，在每年10月左右從北方南來過冬，牠們喜歡密集地群居，動輒有數百隻斑蝶聚居，於翌年2至3月便北返。根據綠色力量最新的「越冬斑蝶調查」結果顯示，錄得最多越冬斑蝶的地方是港島深水灣，其次是大嶼山分流，有意賞蝶人士可到這些地方碰運氣。

她強調，昆蟲界中不止是蝴蝶外形搶眼奪目，很多昆蟲造型也很可愛，值得欣賞，「很多蛾的幼蟲，外表也獨特美麗」。例如今次行程從少女峰落山中途，我們在樹葉上找到黃毒蛾幼蟲（圓圖），蟲身黃紅相間，確是得意有趣。

想尋昆蟲蹤影，可以先留意扶手欄杆，「扶手欄杆，是昆蟲經常出沒的地方之一，主要原因是欄杆設計又直又長，對於昆蟲來說就好像是一條長長的高速公路，可以快速行走，所以不時在這些位置上見昆蟲」。另外，在山上也可多留意四周的花草樹木，看看有沒有一些捲成圓錐形的葉子，入面可能有蛾、蝴蝶幼蟲或蜘蛛正在棲息，牠們會吐絲，把葉子捲起成為自己居所。但大家別觸碰牠們，「一來部分昆蟲本身帶有毒性，可引起皮膚不適，何况我們也不應打擾牠們」。