漫步北港古道行大運 奇石引路 深山遇霸氣藤王

豆腐石——可同時觀賞連綿山脈，是必影的打卡位。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】來到年初五，要掃走悶氣，不妨走入山野，欣賞奇石美景，為自己注入正能量。今次「由我帶路」有行山專頁「山女行」創辦人林曉欣（Ebee）帶我們從沙田石門行至西貢北港，先看維妙維肖的奇石陣，再踏上石鋪古道，細味昔日鄉村舊貌，最後去看茅坪藤王及清幽恬靜的竹林隧道，感受自然界的魅力。

路線有難度 新手需嚮導

行山資歷逾10年的Ebee，既是行山專頁「山女行」創辦人，也是山藝助教，不時協助帶領山藝班，足迹遍及本港大小山頭。她也曾挑戰海外高山，包括日本富士山（3776米）及俄羅斯的厄爾布魯士山（Elbrus，5642米），行山經驗豐富，不時在專頁內分享行山路線及趣事。她除了喜歡享受大自然，也對歷史古蹟有興趣，經常在山上發掘有趣故事。

她今次推介的路線，包括開揚靚景、奇石、古道、藤王等景點，行程豐富。然而這路線難度不低，全程約10公里，累積攀升幅度約600多米，而且行程初段頗崎嶇，適合有一定經驗的行山人士，新手最好有資深山友作嚮導，而且要量力而為。

大石夾「心心」 「三兄弟」引注意

記者相約Ebee於港鐵屯馬線石門站C出口集合，附近有食肆及便利店可作補給，整裝後隨即出發。我們先從安耀街走上安心街，踏上天橋再越過行人隧道後，向右望便是山徑入口。Ebee提醒，行程初段以上斜為主，頗為費力。約5分鐘後即見到一堆大石，Ebee示意我們可稍作停留，原來這處是打卡熱點——心心石及三兄弟石。

心心石是卡在兩顆巨石中間的一塊懸空石頭，因狀似心形而得名。旁邊另一塊大石名為三兄弟石，由3組石頭所組成，每組外形均似一張人臉，驟看似是3個人頭，引來不少山友拍攝。

繼續往上爬，中途不時經過一些開揚位置，可看到沙田及馬鞍山一帶的城景，風光宜人，我們也不時停步影相。但有點要留意，這段路較狹窄，兩旁也長滿植物，最好穿上長袖衫褲，否則容易𠝹損手腳。行了約90分鐘，到達了石鼓壟山，此山海拔357米，位置開揚平坦，正好讓走得氣喘喘的我們可以歇息一會。

「豆腐」襯托山脈 元陽石吸睛

回氣再起步。Ebee提醒，接下來的路段頗多碎石，不單崎嶇，部分路段更可能要手腳並用，新手不宜獨自前往，宜由有經驗的山友帶路。小心翼翼地走了約25分鐘，終於看到了checkpoint 1︰豆腐石。從遠俯瞰，豆腐石似是一磚磚的豆腐，正正方方，得意有趣。豆腐石四周無遮無擋，可看到附近的連綿山脈，奇石加綠林，構成動人畫面，難怪成為打卡熱點，但拍照時注意別走近石邊，以防發生意外。

繼續前進，山徑依然陡峭難行，走了約10分鐘便見到另一奇石：元陽石（又稱陽元石），因其聳立的柱狀外形似是男性生殖器官而得名。現場所見，不論男女都對這奇石相當感興趣，不停影相留念，受歡迎程度不遜於豆腐石。

欣賞奇石後，我們繼續沿山徑前行，約10分鐘到達女婆坳，踏上石頭鋪砌的古道。Ebee介紹此古道名為「梅子林北港古徑」，翻看資料，昔日主要是靠此古徑往來西貢北港與沙田，途經茅坪古村及梅子林。古物古蹟辦事處考古組於2000年審查此古道，認為應有百年以上歷史，相信是當年村民就地取材用石塊砌成。Ebee提到，古道坡度平緩，平時輕鬆易行，但當石頭濕水下會變得易跣腳難行，在夏天或潮濕天氣下要小心行走。

繼續沿古道前行，經過梅子林村，向「茅坪」路標指示前行，此時除了可見到數間廢置村屋外，道路兩旁不時發現「茅坪梯田」的遺蹟，據說當年村民要在坡地上耕種，因而花了不少人力物力建設梯田。約1小時後到達茅坪，該處有草地及涼亭。Ebee指，茅坪以往是條村落，還設有學校，不過於數十年前已拆卸，而涼亭位置正是學校的遺址。

藤王伸延四周 竹林隧道夢幻出塵

在涼亭旁有條小路，走入去便到checkpoint 2︰茅坪藤王。稱得上藤王，這棵藤樹當然非常雄壯，彎曲的藤枝橫向伸延四周，在林蔭相伴下，更顯不凡氣勢。不過，之前有不少山友到訪時攀上藤王影相，恐防會傷害藤樹，因此Ebee再三提醒，切忌攀上藤王或其他大樹，除了以免發生意外，也要保護環境。漁護署在此豎立「請勿攀爬，愛護植物」的告示牌，希望山友可自律守規矩。

離開藤王後，向北港路標方向前行，約10分鐘後即到最後一個checkpoint︰竹林隧道。這裏的小徑兩旁長滿高竹，它們向內彎曲，猶如拱形隧道，帶點夢幻出塵感覺，清幽雅靜，我們不期然邊影相邊調低聲浪，怕破壞這處恬靜氣氛。

影相過後，繼續沿北港路標方向行，約30分鐘到北港路，再前往西貢公路坐巴士或小巴離開往市區，完成整個旅程。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

全長：約10公里

需時：4小時15分鐘（不連拍照休息）

交通：起步：港鐵屯馬線石門站

回程：沿北港路往西貢公路坐九巴92號往港鐵觀塘線彩虹站或鑽石山站

起點：港鐵石門站→心心石、三兄弟石→石鼓礱山→（1）豆腐石→女婆坳→（2）茅坪藤王→（3）竹林隧道→終點：北港路（西貢公路）

■有片睇

奇石古道遊 立即去片：

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文：許朝茵

編輯：林曉慧

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