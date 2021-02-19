自駕遊屏山流浮山 新春圍村好風光 蠔香四溢

雖說是6位用盆菜（$800），但Jeff笑言正常食量，6人是吃不完的。（蘇智鑫攝）

同在屏山文物徑的覲廷書室，記錄了在這裏出身並且在科舉高中的學子。（蘇智鑫攝）

位於屏山文物徑的鄧氏宗祠，已有逾700年歷史，2001年成為法定古蹟，現仍是屏山鄧族祭祖和舉行傳統節慶儀式的重要場所。（蘇智鑫攝）

一排排的蠔豉是傳統包裝，講求大小相若，送禮大方得體。（視乎大小和質素，每斤$500起）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】去年深秋走訪流浮山，當時未到蠔季，頗有「如入寶山空手回」之憾。好不容易等到農曆十二月後，金蠔、蠔豉製作如火如荼，就趁牛年之始來個行大運自駕遊，順道到屏山看看圍村建築，感受新年氣氛，兼大掃潮式花生糖和盆菜。

（註：因應防疫措施，古蹟開放時間及店舖營業資料或有變動，宜先查詢）

今次自駕遊，有機會試駕現代（Hyundai）的純電車KONA Electric，從屯門市中心出發，走屯門公路和元朗公路，約20分鐘即可到達元朗屏山。首幾個景點都在屏山文物徑內，附近停車場選擇甚多，非常方便駕駛人士。遊過古蹟，買過美食之後，沿着屏廈路、天影路和天月路，也是約20分鐘即可到達尾站景點陳祥記，泊車處就在蠔場旁邊的大片空地。總計全程約20公里，純駕駛時間在35至40分鐘，相對輕鬆。買過金蠔後，如時間許可不妨驅車往附近的白泥睇日落，或者沿深灣路入尖鼻嘴看紅樹林，玩足一天滿載而歸。

第1站：鄧氏宗祠賞古蹟 必歎元祖盆菜

被屏山三圍六村環抱的鄧氏宗祠，是新界現存最具規模的祠堂之一，其三進兩院式建築為本地同類古建築的表表者。據鄧氏族譜記載，宗祠由五世祖鄧馮遜興建，至今已逾700年歷史。鄧氏宗祠已於2001年12月被列為法定古蹟。

宗祠主要為祭祀場所，供奉屏山鄧族先祖神位，每逢春秋二祭，各房子弟都會前來拜祭。節慶或者村民聚會，宗祠或者門前的廣場就是聚會和大擺盆菜宴的場所，最高紀錄曾經開過400、500盆的流水席。

走入宗祠，抬頭上望，可見屋脊、屋樑上精雕細琢的動物和吉祥圖案，原來是來自石灣的陶瓷鰲魚和麒麟，加上美輪美奐的屏風雕塑和窗花，皆甚具觀賞價值。

吃潮式老糖靠緣分

鄧氏宗祠門外的合興，已經營超過30年，以香蕉糕和潮式老糖馳名，全部新鮮炮製，店員楊小姐提醒，這些甜點並不耐放，「香蕉糕最多放3天，軟糖和酥糖也要盡快吃完，質地會隨着時間變化，愈放愈硬」。特別要留意，該店營業時間頗為飄忽，一般周末及假期開店，想一嘗這些傳統甜點還是得靠一點緣分。

傳統盆菜靈魂：柴火燜豬肉

今個農曆新年幾乎所有食肆都推出外賣盆菜，從連鎖快餐到高級中菜的出品都不令人意外，但連越南餐廳、日本料理都加入混戰，實在是往年少見。不過，論傳統正宗，位於屏廈路的屏山傳統盆菜可說無出其右。新一代接班人鄧健鵬（Jeff）說：「家族世居圍村，我的曾祖父、祖父和父親都是村裏負責煮盆菜的。」

盆菜近年漸見普及，選用食材愈來愈「富貴」，價錢也愈賣愈高。但在圍村並不一樣，堅持傳統口味，不會盲目追求昂貴食材，專注於食物品質和製作，炸蠔脆口不會滿口油，魷魚爽脆入味，魚蛋自家製作，用上多種香料醃製與柴火熬煮的圍頭燜豬肉更是整個盆菜的靈魂所在，鄉村風味是外間貴幾倍的出品也不能比擬的。Jeff補充，若真的喜歡鮑魚等高級食材，可選擇九缽（通稱九大簋）。●

第2站：聚星樓古塔擋煞？

從鄧氏宗祠沿屏山文物徑向北步行，約10分鐘可達聚星樓，泊好車的話建議這段路用腳走比較方便，駕駛的話走同一段路則大約3分鐘。位於上璋圍北面的聚星樓是本港碩果僅存的古塔，屏山鄧氏族譜記載，由鄧族第七世祖鄧彥通於明朝所建，已超過600年歷史，在2001年12月被列為法定古蹟。

以青磚砌成的古塔高約13米，呈六角形。據族人相傳，聚星樓原為7層，惜被颱風吹塌上部4層，只餘下現存的3層建築。塔身各層之間建有造型獨特的屋簷，上層供奉魁星，傳說是主宰功名的神祇。相傳聚星樓矗立之處原為河口，面對后海灣，興建聚星樓是用以擋北煞、鎮水災，族人相信聚星樓與青山風水遙相配合，保佑族中子弟在科舉中獨佔鰲頭。●

第3站：金蠔香煎、蒸飯 簡單美味

離開聚星樓，沿屏廈路、天影路和天月路行駛約20分鐘，即可到達陳祥記。陳祥記是本港知名的金蠔和蠔豉生產商，由祥哥祥嫂50年前創立，多年來扎根流浮山。養蠔、曬蠔實在是非常刻苦的工作，日曬雨淋，而且收成完全要看天氣而定。近年全球暖化，採蠔和曬蠔的日程都推遲了，農曆十二月製作金蠔、蠔豉已如火如荼，賣完就明年請早了，出發前宜先致電查詢。

陳祥記主要接批發和酒樓餐廳的生意，原本甚少對外宣傳，近年第二代陳秀霞（Linda）和陳紹東（Edwin）銳意經營和推廣，認識的人漸多，特別近期和網購平台合作後銷量火紅，幾百斤金蠔在短短數小時內沽清。Edwin和大家分享心水食法：「將金蠔香煎、放飯面蒸或者剁碎做肉餅都簡單又美味。」

● 同場加映

純電SUV 續航312公里

今次自駕遊用上了現代的純電能SUV KONA，外觀予人時尚年輕感覺，內籠設備齊全，同級中比較少見的手機無線充電板、巡航定速和冷暖座椅亦有配備。測試的標準電量版本，用上39.2kWh電池，官方聲稱續航距離為312公里（WLTP標準），足夠香港一般用車情况。

作為SUV，買家對行李箱的容量自然有要求，KONA Electric的361公升算是十分不俗。

KONA Electric的摩打最大馬力為136匹，最大扭力則為40.3kg.m。摩打運作時非常寧靜，「電門」反應敏捷，扭力在踩踏一刻已經全部釋出。行走時，電動摩打十分寧靜，配合做得不錯的車廂隔音和輕巧與指向度敏銳的方向盤，駕駛體驗不俗。值得一提的是，迴轉時表現輕巧順暢，容易U-turn、泊車等，即使相對狹窄的路面環境亦能應付。●

Hyundai KONA Electric

定價：$332,650起

一換一：$275,800起

查詢：3428 8288

● Info

鄧氏宗祠

地址：元朗屏山坑頭和坑尾兩村之間

元朗合興（總店）

地址：鄧氏宗祠門外

屏山傳統盆菜

地址：元朗屏山屏廈路塘坊村36號地下

查詢：2617 8000

盆菜：小$800（6位用）、中$1080（10位用）、大$1180（12位用）

註：外賣不設送貨，須自取

聚星樓

地址：上璋圍北面

陳祥記

地址：元朗流浮山沙橋下灣村180號

查詢：2428 6336

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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