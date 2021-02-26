23號新巴城中遊 達人教路 港島街拍 捕捉日系清新

【明報專訊】遊玩時打卡是指定動作，但隨手拍的相片易流於千篇一律。可有想過在香港街頭也能拍出日系清新風格的城景相？這次「搭通香港」找來擅長拍攝日系清新街景相的城市景觀攝影（Urban Landscape Photography）達人李偉信（Wilson）同遊，以行經北角、香港公園、西營盤、香港大學等地點的新巴23號線示範，尋覓被忽略的角度，拍攝色調柔和又富故事感的城市景觀照，重新發現香港城市的內在美。參考他分享的拍攝技巧，包括構圖、選取方向等，即使只是在住家附近散步，也可拍出隱藏的美景。

(1) 長康街站

舊樓層層疊 透現歲月色彩

跟隨攝影達人Wilson來到北角的一段英皇道，其中一條採用白色鋼材結構輔以紅色圍欄的天橋，連接北角道與北景街，看到它或會覺得眼熟，因為不少影視作品曾於此取景。Wilson說相片主角並非橋，而是由橋拍攝眺望炮台山方向的英皇道街景，一座座舊樓宇盛載北角昔日風情，經歷時光洗禮，外牆褪色，顏色變得柔和，層層疊疊，構成一幅層次豐富的街景（圖A，Wilson Lee提供）。拍攝過後，步行2至3分鐘到長康街站登上往蒲飛路方向的新巴23號，展開巴士遊。●

(2) 希慎廣場站

過路人襯托環形天橋

巴士一直前行至熙來攘往的銅鑼灣，Wilson指城景相普遍構圖簡約及人少，如果人多，構圖則可將之變為景致的前景。他以熱門拍攝景點怡和街環形行人天橋為例，要把這條建於電車站上方，貫通怡和街、糖街、邊寧頓街一帶街道的環形天橋拍得不一樣，不妨從希慎廣場站下車走到怡和街，趁行人綠燈時，以正橫過馬路的路人作為前景，將焦點放在天橋及經過的電車（圖B，Wilson Lee提供），為相片注入動感。●

(3) 香港公園站

塔頂遠眺玻璃之城

回希慎廣場站上車，約15分鐘來到香港公園站，香港公園和附近的香港美利酒店都是熱門打卡點，不過今次不是去香港公園影兒童遊樂場的彩虹牆，或是在酒店內的節果決明樹；Wilson指在香港公園有一座名為鳥瞰角，約30米高的塔，由塔頂觀景台可拍攝到非一般角度的城景照，將港島和九龍的建築攝於相中。站於塔頂，以人工湖、茶具博物館和綠林作為前景，可拍攝金鐘力寶中心及尖沙嘴的K11 MUSEA等建築物層次豐富的城景照（圖C，Wilson Lee提供）。●

(4) 正街站

驚見車輛「衝」唐樓

從香港公園站搭到位於般咸道的正街站，可下車欣賞西營盤的老區美景。在般咸道不僅可細味正街的「長命斜」和依山而建的正街自動扶梯連接系統，落山至皇后大道西約460號位置，望向石塘嘴街市方向，可發現山道上行車天橋像極橫亙半空中，恍如穿插在皇后大道西兩邊唐樓，構成有趣的錯視街景。

區內不乏經歷歲月洗禮而保留下來的小店，60後至90後來到這區，也能找到屬於自己的童年回憶。第三街的關興記是傳統豆品店，商標成立近百年，由於人手短缺，近年只剩下豆腐花和豆漿在店內鮮製，其豆腐花採用加拿大黃豆，柔韌軟滑兼甚富豆香。吃完豆腐花，還可購買南乳、腐乳回家。負責人關太分享，早期香港容許有宗教成分的商標，其觀音商標於1948年註冊，沿用至今。

正街上有間叫合興的小店專賣毛巾，最特別是有坊間幾乎絕迹、印上懷舊公仔圖案的方形手巾。第二街的華爾登餅店每日人手製作1970年代懷舊西餅，心形荷蘭撻，以朱古力脆皮包裹的「三角朱古力」西餅、圓形「花籃果」蛋糕（坊間又稱黃梅花籃）、傳統菠蘿蛋糕等，味道數十年不變，充滿親切感。科幻愛情劇《二月廿九》（2020年）取景的書店華洋書莊Books & Co.，紅磚外牆配搭綠色鐵窗，內部裝潢古色古香，雲集中英文二手書，由專業用書至休閒旅遊書也有。店內亦提供小食，推介自家製作的日式芝士蛋糕和紅豆冰，邊飲紅豆冰邊享受閱讀，浸沉在書店「打書釘」的愜意時光。●

(5) 香港大學東閘站

紅磚下的人「說故事」

正街下一站是香港大學東閘站，Wilson帶我們沿般咸道至西邊街一帶遊覽西洋建築、禮賢會堂及基督教香港崇真會救恩堂等獨幢教堂、紅磚建築等景致。建議先拍攝馮平山圖書館和街道構成的街景，然後前往法定古蹟之一的英皇書院。Wilson曾於這座美麗的紅磚建築內就讀，他說拍攝時若構圖加上一兩個行人，能令建築更具人情味和故事感。

●INFO

關興記

地址：西營盤第三街65號

查詢：2549 8625

合興

地址：西營盤正街54號

華爾登餅店

地址：西環第二街120-126號

仁福大廈地舖

查詢：2915 2263

華洋書莊Books & Co.

地址：半山柏道10號

查詢：2559 5199

■23號線

班次：

5至15分鐘一班，「新巴城巴」手機應用程式提供巴士抵達時間

全程車費：$7.2

車程：約55分鐘

路線：來往北角碼頭至蒲飛路

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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