郵票「大棉胎」勳章 展現香港百年美學

一式三套——此一式三套的郵票保存狀態非常良好，是1937年為佐治六世（King George VI）登基時推出的香港版郵票，上面印有佐治六世及伊利沙伯王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）的頭像，2人是當今英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的父母。（蘇智鑫攝）

抗疫勳章——這些抗疫勳章是表揚1894年香港鼠疫期間有貢獻人士，上面刻有一男一女對抗死神的情景，男代表抗疫相關單位，女象徵醫護。這是唯一特別為香港而推出的勳章，上面刻有「香港」2字，令人聯想到當今的抗疫環境。這勳章在當時製作約1000枚，Badges Story蒐集了當中5枚。（蘇智鑫攝）

二戰洗禮——Badges Story創辦人Bryan Ong（圖）選址中環開設私人博物館，並蒐羅各式各樣珍貴藏品，訴說香港故事。在他身旁的Union Jack旗幟大有來頭：「據賣家所說，這面旗幟由一名皇家工兵部隊成員（Royal Engineer）在香港保衛戰前救回英國。換句話說，二戰時它曾經在香港的土地飄揚，受過戰火洗禮。」（蘇智鑫攝）

「大棉胎」——Badges Story收藏了不少人稱「大棉胎」的舊版香港鈔票，除了「熟口熟面」的匯豐獅子和渣打大金龍，亦擁有不少有利銀行發行的鈔票，當中的香港和中國美學元素細緻，值得仔細欣賞。待博物館開幕時，它們將是重點藏品，部分可供有興趣藏家選購。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】都說「十年人事幾番新」，能鍾情於一種興趣多年，甚至發展成一個品牌，實在難得。致力記錄殖民地歲月英式美感的創意工作室Badges Story，在風雨飄搖之際踏入第10個年頭，創辦人Bryan Ong自資在中環開設名為The MUSEUM Victoria City的私人博物館，暫定本月底開幕。藏品包括勳章、鈔票、郵票、旗幟、畫作等，透過美學呈現殖民地時期的香港歷史。「一直想留下一些連博物館都未必會看到的回憶，也不願一些歷史被埋沒，這種心態近年愈來愈強烈。」Bryan如是說。

在香港談及英式文化，總會提起Badges Story這個品牌，大概它早已成為某種執著於細節、傳承的指標。Story的開端始於一個簡單念頭，Bryan說：「2011年4月，我開設了Badges Story的社交媒體專頁，只為與志同道合的人交流，閒時設計些小徽章半賣半送地分享，結果聚集不少同好追蹤。」後來他創作及蒐羅一系列高品質的英式產品如襟章、服飾，2019年在銅鑼灣開設HOUSE OF MEN尋寶店；如今再下一城，在中環開私人博物館。「一路走來雖不算有全盤計劃，卻也不是隨心而行；一切按部就班走到這裏，也投資了不少心血，為的是保持『徽章說故事』的初衷，記錄英殖時期的美感和歷史。」

踏入2021年初，Bryan公布The MUSEUM Victoria City建館計劃，消息讓不少fans喝采歡呼，但因疫情關係稍延，「現在博物館暫定於3月底、4月初開放，我們希望在第4波疫情過去後，大家來參觀時會更開心」。有別於在銅鑼灣白沙道唐樓的店舖，這座私人博物館更具規模：「前者像一間英式小店，讓客人舒服地尋覓鍾情的飾物和玩意；後者我希望像一個秘密基地，在一個充滿空間的地方享受展覽，靜靜地欣賞藏品。」

「維多利亞城」 設私人博物館

私人博物館選址嘉咸街，鄰近威靈頓街和荷李活道一帶，除了展覽空間之外亦連着店面，售賣Bryan精選的收藏，包括古董珠寶、腕表、舊版鈔票、郵票等：「如此設置，也是呼應了該區接近收藏家地帶的特質，與更多鍾情此道的朋友交流。」鄰近古董及藝術集散地以外，Bryan對中環亦有獨特的情意結：「威靈頓街曾經是『維多利亞城』（City of Victoria）的核心，在香港開埠初期最先成就華洋雜處的地點，別具歷史意義！」中環區黃金商務地段，近4000呎空間，租金、裝潢等自然是大筆開支，Bryan卻笑言不太在意，「不要蝕太多就好」：「在維多利亞城地域開設私人博物館，一直是我的夢想，如果不能開在中環，倒不如不做！」

雖然博物館仍在籌備中，但Bryan透露了不少細節：「既然目標是創辦私人博物館，我希望能定期更新展覽主題，甚至舉辦不同的工作坊和講座，以創新面貌宣揚傳統英式文化。」以為他們的開幕展覽會主題是勳章，他卻選來一系列描繪殖民時代香港的畫作。「頭炮展覽以Colonial Gallery為主題，展出一些極具價值的舊年代畫作，我們亦邀請到不同藝術家，以嶄新方式演繹殖民時代文化，為珍貴歷史注入創意成分。」

像Bryan在Badges Story上載的直幡，便是其中一幅重新繪畫的「海港圖」：「從香港開埠初期人們的服飾、當時的景物，到懸掛在中國帆船上的黃龍旗，我們都仔細研究及考證過。」Bryan心目中還有很多值得成為獨立展覽的題材，包括殖民政府的海報和宣傳品等。在籌備過程中，從尋覓展品到策展和場地佈置，他也和團隊一同計劃。「我不希望這個博物館淪為單純的陳列室，因此才會思考更多呈現歷史的方式。」

「沒有歷史，就像沒有靈魂」

Badges Story一路走來，規模愈見宏大，Bryan的出發點卻始終如一：保持正視歷史、尊重文化。「一直認為我們要認識自己的文化和歷史，不論好壞都要保留，並承認它們曾經存在；但近年的香港，動輒便對這個城市的過去清拆、掩藏，甚至沒有根據地胡說。沒有歷史的人，就像沒有靈魂一樣；如果我們連自己的過去都保護不了，我們又怎樣保護自己的地方、自己的家？」但若說英式文化在香港逐漸散失，Bryan卻不認同：「當然有人想這一切都不存在，但作為80後的我看到下一輩有努力地關注，我知道這文化能得以傳承。」像是有關香港保衛戰、重光紀念日的歷史，虞美人花（poppy）的文化涵義等，如今在新生代的香港人中亦引起討論和研究。「多理解，然後在別人不知就裏亂講歷史時出言修正，堅持tell the truth，便是保護自家過去的最好方式。」

但Bryan不諱言，現實社會環境很複雜，只能勉力維繫「初心」：「2011年開始我們便專注從歷史與創作出發，從當時到現在經歷了多少社會實踐，依然保持創辦品牌的原意沒有『出軌』走偏；這些日子幸得不少朋友和忠實客戶支持，與我們交流和討論，對我而言也是非常重要的品牌價值。」時移世易，問Bryan會否擔心品牌因外在因素不能繼續營運？他答得直接：「全世界並非只有香港有香港人，若這裏留不下去，我去外國繼續做品牌不是無可能；但我不想把這當成plan B，自己當然希望有生之年都留在香港。我會盡全力維繫，去到『最後一刻』。」

Bryan經歷了約20年英治時期，又經歷了20多年一國兩制的時代，如今看來，香港又踏進一個新階段。這座城市的未來如何，且讓我們一起看下去。

查詢：www.facebook.com/BadgesStory

文：添子

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com