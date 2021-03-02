知多啲：融合創意 堅持英式文化細節

【明報專訊】收藏家的身分以外，Bryan Ong同時是一名設計師及攝影師，鍾情創作。因此，Badges Story不時推出新商品，將英式文化細節以嶄新方式呈現。「其實我本將Badges Story定位成創意工作室，只是後來融入收藏興趣，品牌規模逐漸強化而已。」涉及英式設計，並非單純將以往紋章或圖樣copy & paste，而是融入當代想法：「前人所做的創作已經很好，但我們卻需要再想呈現的方法，宣揚舊有文化。」

大概鍾情懷舊配飾、家品者，都曾經在Badges Story社交媒體專頁看過他們精緻的創作，「從起草畫圖，到打無數次的版，最後出貨，一切都是attention to details的體現」。他們設計的徽章和扣針，圖樣清晰細緻，特別採用針孔上油技術，確保顏料不會「出界」。

Badges Story亦曾推出人手拉製的水晶玻璃酒杯，杯身以雷射雕刻的王冠標誌，精細程度不輸著名品牌出品。Bryan解釋：「手拉玻璃本身非常纖薄，再在上面做雷射雕刻很容易打穿酒杯。雖然能夠退而求其次使用噴砂圖案，但後者卻做不到雷射的凹凸觸感。」為了兼顧玻璃杯和圖案的品質，製作成本大增，卻也引來一眾識貨之人。「當初成功製作玻璃杯後，我曾拿給米芝蓮餐廳的侍酒師，他們亦大讚我們的出品！」要重現英式設計的精髓雖然有其難度，但於Bryan來說，卻是不能退讓的一步。

文：添子