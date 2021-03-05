知多啲：彎多路斜 擁3個巴士之最

【明報專訊】荃錦公路彎多路斜，不少路段更是1比10斜度，相當考驗車長技術。營運facebook專頁「681BusTerminal.com」的巴士迷Eric Lo表示，由於地勢陡斜，51線只可使用車長10.4米的Enviro200 Dart車款行走，並裝設手動減速器及引擎轉速表，以確保行車安全。行走險要的荃錦公路，為51線成就了3個「巴士之最」，除了途經全港海拔最高的巴士站，亦是巴士必停站最多的路線，合共11個。此外，51線南行方向，石崗村站和下一站大帽山郊野公園站之間，高度攀升約260米，是全港普通專營巴士路線落差最高的兩個車站。

現在大家可自由駕駛出入荃錦公路，但公路於1950年代建造時，只許軍車及緊急車輛通行，1961年起，荃錦公路才開放予公眾使用，當時是往來元朗至荃灣最直接的幹線。時至今日，51線的不少乘客都是行山人士及運動愛好者。

Eric也是越野跑好手，曾多次在大帽山作賽，對這條線的感情特別深厚。他續稱，越野跑愛好者經常乘搭51線，有時賽事完成後，人潮疏散不及，不少跑手都會坐上向上村方向的巴士，寧願兜到上村再折返，這段往上村的路程中，如果坐在巴士左邊，可以遠眺行山熱點雞公嶺。