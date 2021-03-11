入住「騎樓」 古雅氣派客廳留影

花樣年華——Hotel 1936是一間以1930年代廣州騎樓式建築改建成的精品酒店，有不少懷舊打卡位。穿上旗袍，簡單一站，畫面已經很IGable。（黃志東攝）

【明報專訊】去年12月在太子開幕的精品酒店Hotel 1936，同樣充滿懷舊感覺。酒店的地面至3樓是一幢廣州騎樓式建築，建造年份約為1936年，2010年獲古物諮詢委員會列為三級歷史建築。經活化後，現時保留由地面至3樓的部分並修葺，並於上面加建一幢20層高的精品酒店，提供50間客房。

酒店最大賣點是2樓展覽館，重現了1930年代富家府邸的氣派客廳。記者走進這個充滿歲月痕迹的客廳，看見部分地磚、木地板、壁爐、木門、窗簾架等，都是從前留下來的舊物。酒店把可以保留的部分盡量還原復修，而過分損壞的部分木地板、地磚，基於安全隱憂，則由裝修師傅以相似物料仿製代替。這個充滿歷史感的客廳中，尤其以露台最令人着迷，騎樓建築是上世紀二三十年代嶺南一帶的樓房特色，酒店在露台特別放上編織藤椅、黑白格仔地磚，配上絲絨沙發，營造當時最流行的Art Deco風格。女士們可穿上旗袍，輕倚門前，感受那流金歲月的美好時光。

酒店亦特設一天旗袍體驗套餐，住客訂好房間後，入住前可先到中環貳拾年華旗袍店，揀選合心水的旗袍，那裏約有200件不同款式的旗袍可租借，不論長短款，以至無袖、削肩款都有，尺碼方面提供S至5XL。

除了旗袍，店家亦準備好男裝長衫和復古西裝，有興趣的男士一樣可以來個復古造型。除了衣服本身租借，住宿套餐還包括簡單髮型設計，以及飾物配件借用，令整個復古造型更完美，惟鞋襪需自備。

■Hotel 1936×貳拾年華

住宿及一天旗袍體驗

價錢：$698起/1人、$998起/2人（另加一）

內容：1晚雙人經典套房；1天旗袍租借連簡單髮型設計

■Hotel 1936

地址：九龍太子道西179號

查詢：3895 1936

網址：www.hotel1936.com/zh-hant

■貳拾年華

地址：中環皇后大道中176A-F錦安大廈4樓402室

查詢：2530 0181、6888 0825

網址：www.20s.hk

註1：參加者需要在租借前兩天與貳拾年華預約租借和試身時間

註2：旗袍租借時間為上午10:00至晚上6:00，逾期歸還需每天另加$100

註3：旗袍租借及入住酒店毋須安排在同一日，惟必須於入住日起計算的30天內租借