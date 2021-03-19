城巴37A 半個港島轉一圈 漫遊「建築展」

【明報專訊】去東京旅行時，不少人喜歡搭圍繞主要地區一圈的鐵路線——山手線，原來在香港島也有類似設計的巴士線！城巴37系線包括兩條路線相若卻走相反方向、圍着半個香港島走一圈的路線。以置富為總站，37A以逆時針方向經過香港仔、香港仔隧道、灣仔、金鐘、中上環、西營盤和薄扶林道，最後回到置富；而37B則以順時針方向行駛相若路線。此環形路線上，有不少活化的歷史建築，這次「搭通香港」請來熟悉建築保育的建築師，推介沿途值得參觀的舊建築，大家可按興趣自行選擇向哪方走。

【1】香港仔站

新古典「蒲窩」 中西合璧

從置富總站出發，搭5個站後抵達香港仔站，下車步行約5至10分鐘斜路可抵達蒲窩青少年中心。中心前身為建於19世紀末的香港仔警署，2009年確定為二級歷史建築。建築師龍文菁（Carla）指，建築群屬新古典主義風格，紅磚牆身，搭配木結構中式瓦頂，中西合璧。主樓兩層高，地下保留報案室、槍房和羈留室等設施，樓上遊廊因應香港氣候設計，注入麻石梯級、柱礎及柱頭等。1995年維修後租予蒲窩青少年中心，不時舉行木工等多種工作坊和活動供會員參與和使用設施。

【2】北海中心站

舊灣仔街市 對稱流線美

原路回到香港仔站搭7個站至軒尼詩道的北海中心站，尋找令人回味的食物——昔日銅鑼灣蛇王二班底主理的蛇王易。新店今年1月在灣仔重開，仍以蛇羹套餐最受歡迎，其秘製菊花蛇羹以古法炮製，將老雞等材料熬煮10多小時，最後混合3種蛇肉，分量十足。臘味糯米飯、脆皮膶腸飯、蛇汁浸雞同樣令人回味。

醫肚後沿灣仔道向中環方向散步不到10分鐘，便可看到藍屋建築群和舊灣仔街市。Carla認為後者為本港現代流線（Streamline Moderne）建築的最佳例子，「打卡位」為對稱結構和流線形的橫向長窗、雨篷和正門。街市於1937年建成，樓高兩層，採用鋼架結構，現屬三級歷史建築；按「主體保育」計劃發展，在現存街市大樓上加蓋一幢私人住宅，而街市大樓的外牆及其重要部分如主要出入口、弧狀檐篷、大樓前方結構等得以保留。街市部分經活化後，由家具品牌OVO進駐，設品牌旗艦店、素食餐廳和花店，內部保留昔日的樓梯和樑柱。

【3】中環街市站

中環街市新姿 蓄勢待發

從舊灣仔街市步行至軒尼詩道的修頓球場站繼續37A線行程，搭5個站後來到域多利皇后街的中環街市站。Carla分享中環內有不少歷史建築，近期較矚目的活化項目有逾80年歷史的中環街市大樓。目前見到外牆已翻新，預計今年第3季可重新啟用。街市大樓在1939年落成，設計注重實用功能，注入現代流線風格和簡單的幾何圖形。街市自2017年展開活化工程，約一半空間為行人通道和公共休憩空間等，其餘則是飲食、零售等樓面，將會以本地品牌和初創企業為主。

【4】西邊街站

舊贊育醫院 麻石柱現羅馬風

由中環街市站坐7個站到西邊街站，抵達西營盤的歷史建築群，較多人「打卡」的是一級歷史建築西區社區中心，前身為1922年始建的贊育醫院，屬新古典主義風格，紅磚外牆、正門的羅馬風麻石石柱，結合中式瓦檐，展現中西合璧的建築特色。而區內有不少特色小店，當中有一家以傳承香港文化為宗旨的服飾店Locoweed本草綱目，推出大笪地、重回1960、香港電影系列等自家設計服飾和手機殼，並寄賣其他香港製造的產品。

【5】薄扶林水塘道站

新哥德式修院 變古蹟校園

回到西邊街站再上巴士，10個站後的薄扶林水塘道站附近是法式古蹟伯大尼修院。由法國外方傳道會於1875年興建，為傳道會在東亞地區首間療養院，採用新哥德式建築風格，分為小教堂、療養院和僱工區3部分，由尖拱柱組遊廊等建築部分構成。修院於2002年租予香港演藝學院，改建為電影電視學系的校舍，並稱為伯大尼—演藝學院古蹟校園。疫情期間建築內部暫不開放，出發前可致電查詢最新開放時間。

■INFO

˙蒲窩青少年中心

地址：香港仔大道116號

網址：warehouse.org.hk

註：網上申請入會後，可報名工作坊活動

˙蛇王易

地址：灣仔灣仔道218至220B號 利昌大廈地下A舖

查詢：2261 2929

˙OVO旗艦店

地址：灣仔灣仔道1號地下（舊灣仔街市內）

查詢：2527 6088

˙中環街市

地址：中環德輔道中80號

網址：www.centralmarket.hk

˙西區社區中心（舊贊育醫院）

地址：西營盤西邊街36A號

˙Locoweed 本草綱目

地址：西營盤水街4C號地舖

網址：locoweed.store

˙伯大尼—演藝學院古蹟校園

地址：香港薄扶林道139號

查詢：2584 8918

■37A號線

班次：6至20分鐘一班，「新巴城巴」手機應用程式提供巴士抵達時間

全程車費：$5.1

車程：全程約85分鐘

路線：置富花園至中環循環線

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

圖：黃志東

編輯：林曉慧

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