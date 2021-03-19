知多啲：糅合不同建築風格 記錄時代美感

【明報專訊】80後香港建築師龍文菁，參與多個保育歷史建築項目，涉及中式大宅復修、西式公共建築復修等。她表示現存的香港歷史建築大多糅合當時流行的不同風格或元素，例如現代建築中可見裝飾藝術元素，為本港歷史建築特色之一。她介紹37A沿線主要欣賞到的建築風格，包括：

‧新古典主義建築（Neoclassical architecture）：18世紀中葉開始流行，受希臘和羅馬古典風格啟發，設計仿照希臘和羅馬建築的比例、樑柱以及裝飾，例子有蒲窩青少年中心的麻石柱礎（圖A）、終審法院、前法國外方傳道會大樓。另外位於油麻地的前南九龍裁判法院亦是好例子

‧現代主義建築（Modern Architecture）：20世紀常見的建築風格，着重簡約設計，例如香港美利酒店和香港大會堂。此外，沙田乙明邨亦屬此建築風格

‧裝飾藝術風格（Art Deco）：流行於上世紀20至30年代，認為新古典風格已落伍，追求高科技和重視幾何圖案和線條裝飾等視覺藝術，例如中國銀行大廈運用大量垂直線（圖B）。而在佐敦的九龍木球會也屬此風格

‧現代流線（Streamline Moderne）：受工業發展影響的風格，追求像飛機、收音機般的流線形設計，例子有香港大學校長寓所等